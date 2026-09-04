Курс доллара еще немного вырос на торгах 4 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,56 тенге, поднявшись еще на 0,53 тенге.
Курс российского рубля подрос до 5,27 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,29 тенге (+0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,2-458,3 тенге, евро – по 529,2-534 тенге, рубли – по 5,17-5,29.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 4 сентября.
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,4%, до $95,11 за баррель.
WTI с поставкой в октябре снижается на 0,4%, до $90,97 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 455,86 тенге, евро – 528,84 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 сентября, можно здесь.