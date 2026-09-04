Курс доллара еще немного вырос на торгах 4 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,56 тенге, поднявшись еще на 0,53 тенге.

Курс российского рубля подрос до 5,27 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,29 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,2-458,3 тенге, евро – по 529,2-534 тенге, рубли – по 5,17-5,29.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 4 сентября.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,4%, до $95,11 за баррель.

WTI с поставкой в октябре снижается на 0,4%, до $90,97 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 455,86 тенге, евро – 528,84 тенге, рубля – 5,25 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 сентября, можно здесь.