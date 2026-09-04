Опасные препараты под видом БАДов для похудения продавали в маркетплейсах

За нелегальную продажу сильнодействующих веществ под видом БАДов для похудения заведено уголовное дело в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz со ссылкой на прокуратуру Восточного Казахстана пишет, что вопросы обеспечения законности в сфере здравоохранения находятся на особом контроле.

За 2025-2026 годы по фактам незаконного оборота прекурсоров возбуждено три уголовных дела и составлен 21 административный протокол. Общая сумма наложенных штрафов превысила четыре миллиона тенге.

"В частности, в Усть-Каменогорске расследуется дело о нелегальной продаже сильнодействующих веществ под видом таблеток (БАДов) для похудения через маркетплейс", – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в Зайсанском районе выявлен факт реализации пациентам наркотических рецептурных препаратов сотрудниками медицинской организации.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года вводится обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок (БАД).