Опасные препараты под видом БАДов для похудения продавали в маркетплейсах
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За нелегальную продажу сильнодействующих веществ под видом БАДов для похудения заведено уголовное дело в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.
YK-news.kz со ссылкой на прокуратуру Восточного Казахстана пишет, что вопросы обеспечения законности в сфере здравоохранения находятся на особом контроле.
За 2025-2026 годы по фактам незаконного оборота прекурсоров возбуждено три уголовных дела и составлен 21 административный протокол. Общая сумма наложенных штрафов превысила четыре миллиона тенге.
"В частности, в Усть-Каменогорске расследуется дело о нелегальной продаже сильнодействующих веществ под видом таблеток (БАДов) для похудения через маркетплейс", – уточнили в прокуратуре.
Кроме того, в Зайсанском районе выявлен факт реализации пациентам наркотических рецептурных препаратов сотрудниками медицинской организации.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года вводится обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок (БАД).
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