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События

Опасная погода надвигается на Казахстан: какие регионы окажутся под ударом

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:03 Фото: magnific.com
В 15 областях Казахстана на 5 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области – высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем в горных районах области небольшой дождь, гроза. Ночью в горных районах области временами туман. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области – высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В центре области сохраняется, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

На юго-западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. На северо-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ранее был опубликован прогноз погоды по Казахстану на 5 сентября.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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