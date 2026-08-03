Экстремальная погода надвигается на Казахстан: синоптики назвали опасные регионы

В 17 областях Казахстана на 4 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с, на востоке области временами 25 м/с. На севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы временами ожидаются дождь, гроза. Ветер западный временами порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, временами порывы 17-22 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов города Алматы) ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, временами порывы 17-22 м/с.

На западе, севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидаются дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на востоке области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, юге, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе области Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В центре, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, в горных районах области дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь, шквал, град. Днем на западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, в горных районах области 15-20, в горных перевалах области порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что очень сильная жара обрушится на один из регионов Казахстана 4 августа.