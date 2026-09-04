Энрике Иглесиас обратился к казахстанцам

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас обратился к поклонникам после концерта в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 4 сентября 2026 года, в Instagram он опубликовал послание:

"Астана!!! Спасибо за незабываемое первое шоу в Казахстане!"

В комментариях казахстанцы тоже обратились к артисту с благодарностью:

Спасибо, Энрике.

Gracias, Enrique.

Было невероятно приехать из Франции в Казахстан и увидеть любовь, которую люди испытывают к вам.

Это был замечательный вечер, спасибо.

Это было потрясающе! Мой сон сбылся! Энрике, пожалуйста, никогда не прекращай создавать музыку, продолжай петь, пока не стукнет 100! Я определенно хочу прийти на твой концерт снова.

Звезда латиноамериканской поп-музыки впервые выступил в Астане 3 сентября.

В Алматы концерт Иглесиаса состоится завтра, 5 сентября. Городские власти для удобства зрителей решили организовать 50 бесплатных шаттлов после окончания концерта.