Энрике Иглесиас обратился к казахстанцам
Фото: Instagram/tearecso
Популярный испанский певец Энрике Иглесиас обратился к поклонникам после концерта в Астане, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 4 сентября 2026 года, в Instagram он опубликовал послание:
"Астана!!! Спасибо за незабываемое первое шоу в Казахстане!"
В комментариях казахстанцы тоже обратились к артисту с благодарностью:
- Спасибо, Энрике.
- Gracias, Enrique.
- Было невероятно приехать из Франции в Казахстан и увидеть любовь, которую люди испытывают к вам.
- Это был замечательный вечер, спасибо.
- Это было потрясающе! Мой сон сбылся! Энрике, пожалуйста, никогда не прекращай создавать музыку, продолжай петь, пока не стукнет 100! Я определенно хочу прийти на твой концерт снова.
Звезда латиноамериканской поп-музыки впервые выступил в Астане 3 сентября.
В Алматы концерт Иглесиаса состоится завтра, 5 сентября. Городские власти для удобства зрителей решили организовать 50 бесплатных шаттлов после окончания концерта.
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