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Культура и шоу-бизнес

Энрике Иглесиас обратился к казахстанцам

Энрике Иглесиас, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:50 Фото: Instagram/tearecso
Популярный испанский певец Энрике Иглесиас обратился к поклонникам после концерта в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 4 сентября 2026 года, в Instagram он опубликовал послание:

"Астана!!! Спасибо за незабываемое первое шоу в Казахстане!"

В комментариях казахстанцы тоже обратились к артисту с благодарностью:

  • Спасибо, Энрике.
  • Gracias, Enrique.
  • Было невероятно приехать из Франции в Казахстан и увидеть любовь, которую люди испытывают к вам.
  • Это был замечательный вечер, спасибо.
  • Это было потрясающе! Мой сон сбылся! Энрике, пожалуйста, никогда не прекращай создавать музыку, продолжай петь, пока не стукнет 100! Я определенно хочу прийти на твой концерт снова.

Звезда латиноамериканской поп-музыки впервые выступил в Астане 3 сентября.

В Алматы концерт Иглесиаса состоится завтра, 5 сентября. Городские власти для удобства зрителей решили организовать 50 бесплатных шаттлов после окончания концерта.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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