#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
456.56
530.52
5.28
События

Токаев пообещал наградить чемпионов Всемирных игр кочевников

Токаев пообещал наградить чемпионов Всемирных игр кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 19:05 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за ходом Всемирных игр кочевников, на церемонии открытия которых он присутствовал вместе с лидерами ряда стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова президент передал участникам Игр из Казахстана привет и наилучшие пожелания дальнейших побед в состязаниях, которые проходят в обстановке дружбы и справедливости.

Глава государства поблагодарил тренеров и чемпионов, а также пообещал поощрить всех, кто своим упорным трудом внес вклад в общий успех нашей национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Казахстан представят 150 спортсменов на Всемирных играх кочевников в Бишкеке. Позже стало известно, что сборная Казахстана завоевала первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции – жорық, которые прошли в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Всемирные игры кочевников, открытие, церемония
21:06, 08 сентября 2024
Токаев выступил на открытии V Всемирных игр кочевников
V Всемирные игры кочевников Токаев награждение
11:01, 02 октября 2024
Токаев наградил организаторов V Всемирных игр кочевников
Токаева встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
19:27, 31 августа 2026
Токаев прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Чесноков матче Кубка России против Ахмата
19:13, Сегодня
Ислам Чесноков сыграл за "Крылья Советов" в ничейном матче с лидером РПЛ "Краснодаром"
Игровой эпизод в матче КПЛ Каспий - Кайрат
18:53, Сегодня
"Кайрат" разгромил "Каспий" в гостях и сократил отставание от "Ордабасы"
Игровой эпизод в матче КПЛ Окжетпес - Ордабасы
18:04, Сегодня
"Окжетпес" неожиданно обыграл лидирующий "Ордабасы" в матче КПЛ
Еркебулан Токтар после победы на турнире IBA Nomad
17:43, Сегодня
"Пожелайте нам удачи": Еркебулан Токтар проведёт переговоры с UFC в Париже
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: