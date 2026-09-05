Токаев пообещал наградить чемпионов Всемирных игр кочевников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за ходом Всемирных игр кочевников, на церемонии открытия которых он присутствовал вместе с лидерами ряда стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова президент передал участникам Игр из Казахстана привет и наилучшие пожелания дальнейших побед в состязаниях, которые проходят в обстановке дружбы и справедливости.

Глава государства поблагодарил тренеров и чемпионов, а также пообещал поощрить всех, кто своим упорным трудом внес вклад в общий успех нашей национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Казахстан представят 150 спортсменов на Всемирных играх кочевников в Бишкеке. Позже стало известно, что сборная Казахстана завоевала первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции – жорық, которые прошли в рамках VI Всемирных игр кочевников.