"Казгидромет" предупредил о грязном воздухе в 11 городах Казахстана
5 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актобе, Алматы, Караганда, Жезказган, Балхаш и Темиртау, ночью – в Атырау, Костанае, Усть-Каменогорске и Семее, следует из релиза "Казгидромета".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Также в 15 областях Казахстана на 5 сентября объявили штормовое предупреждение.