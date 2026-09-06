Сухо и до +36°C: погода в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана
6 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +28...+30°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
7 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +29...+31°C. Ветер 5-10 метров в секунду.
8 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +29...+31°C. Ветер 9-14 метров в секунду.
Алматы
6 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +25...+27°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
7 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +27...+29°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
8 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +29...+31°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
Шымкент
6 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +31...+33°C. Ветер 8-13 метров в секунду.
7 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +33...+35°C. Ветер 8-13 метров в секунду.
8 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +34...+36°C. Ветер 8-13 метров в секунду.
Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов об ухудшении качества воздуха.