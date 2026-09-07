Энрике Иглесиас и казахстанцы обменялись признаниями
Фото: Facebook/Enrique Iglesias
В Алматы 5 сентября 2026 года прошел концерт популярного испанского певца Энрике Иглесиаса. После него артист обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram Иглесиас опубликовал два видео с кадрами концерта.
"Казахстан, спасибо за то, что снова были так гостеприимны и потрясающи!!!!", "Казахстан!!! Я люблю тебя. Спасибо, Алматы!!!" – подписал он видео.
Казахстанцы ответили певцу безоговорочной взаимностью:
- Мы будем рады снова вас видеть.
- Мы любим вас.
- Мы тоже вас любим. Казахстан всегда ждет вас!
- Спасибо за потрясающее шоу!
- Спасибо, Энрике, мы ждем тебя снова!
- Жду тебя снова в Казахстане.
- Я люблю тебя.
- До сих пор пою и танцую после концерта! Энрике, благодарю за это подаренное состояние!
6 марта 2026 года стало известно, что Энрике Иглесиас впервые выступит в Казахстане с концертами: 3 сентября – в Астане на "Астана арене", 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе. Из Казахстана артист делился кадрами с концертов и со своими поклонниками.
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