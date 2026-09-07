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Энрике Иглесиас и казахстанцы обменялись признаниями

Энрике Иглесиас, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:13 Фото: Facebook/Enrique Iglesias﻿
В Алматы 5 сентября 2026 года прошел концерт популярного испанского певца Энрике Иглесиаса. После него артист обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram Иглесиас опубликовал два видео с кадрами концерта.

"Казахстан, спасибо за то, что снова были так гостеприимны и потрясающи!!!!", "Казахстан!!! Я люблю тебя. Спасибо, Алматы!!!" – подписал он видео.

Казахстанцы ответили певцу безоговорочной взаимностью:

  • Мы будем рады снова вас видеть.
  • Мы любим вас.
  • Мы тоже вас любим. Казахстан всегда ждет вас!
  • Спасибо за потрясающее шоу!
  • Спасибо, Энрике, мы ждем тебя снова!
  • Жду тебя снова в Казахстане.
  • Я люблю тебя.
  • До сих пор пою и танцую после концерта! Энрике, благодарю за это подаренное состояние!

6 марта 2026 года стало известно, что Энрике Иглесиас впервые выступит в Казахстане с концертами: 3 сентября – в Астане на "Астана арене", 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе. Из Казахстана артист делился кадрами с концертов и со своими поклонниками.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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