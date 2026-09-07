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События

Взрыв в кафе и гибель 12 человек: оглашен приговор по громкому делу в Щучинске

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 15:12 Фото: Zakon.kz
7 сентября 2026 года в Бурабайском районном суде огласили приговор по резонансному делу о взрыве в кафе в Щучинске, унесшем жизни 12 человек, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых было три человека: руководитель кафе (арендатор), директор автогазозаправочной станции (АГЗС) и человек, доставлявший газ. Руководителя кафе судили за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей, причинение тяжкого вреда здоровью людей и тяжких последствий. Двоих других – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей и причинение вреда здоровью людей.

В суде установили, что владелец кафе в Щучинске допустил нарушения требований безопасности, а именно:

  • использование газовых баллонов в объекте общественного питания;
  • хранение баллонов в непосредственной близости от радиаторов отопления;
  • отсутствие инструктажа работников и ответственных лиц за эксплуатацию газового оборудования.

Второй подсудимый – доставщик газа – осуществлял доставку газовых баллонов в кафе, не имея права на осуществление этой деятельности.

"25 февраля 2026 года он доставил два баллона, один из которых впоследствии взорвался. Доставленный им баллон был наполнен сверх допустимой нормы. А С., являясь директором АГЗС, допустил систематическую реализацию газа в бытовые баллоны при отсутствии предусмотренной документации, оборудования, измерительных приборов контроля наполнения баллонов, обученного персонала и иных обязательных условий", – сообщили в суде.

Из-за переполненности газового баллона, его хранения в кафе возле радиатора отопления произошел нагрев газа, увеличение внутреннего давления, разрыв стенки баллона с возникновением пожара.

"Вина подсудимых подтверждена актом о пожаре, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями камер наблюдения, показаниями свидетелей, потерпевших, заключениями специалистов, экспертиз и другими материалами дела", – говорится в сообщении суда.

Приговором суда все подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении.

Арендатору кафе и директору АГЗС назначено по 7 лет лишения свободы, доставщику газа – 6 лет лишения свободы.

Гражданские иски 16 потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены частично.

"Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес акима области, которым довел до сведения о выявленных при рассмотрении уголовного дела недостатках в организации профилактической работы и межведомственного взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности объектов общественного питания, для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших наступлению последствий", – отметили в суде.

Судебные акты не вступили в законную силу.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе "Центр плова" произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Взрыв и пожар попали на камеру наблюдения в кафе напротив.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 15:12
11-ю жертву взрыва в "Центре плова" похоронили в Щучинске 11 марта

В результате пожара скончались 12 человек, получили травмы 11 человек. Из пострадавших: 15 – работники кухни и зала, 13 – посетители. Погибшие – сотрудники кафе, 16-летняя девушка, по предварительной информации, была с работавшей там мамой.

Владельцу помещения причинен материальный ущерб на сумму 19 250 112 тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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