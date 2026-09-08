Британец "отличился" на борту самолета Тбилиси – Астана

Транспортные полицейские сняли с самолета гражданина Великобритании, решившего покурить на борту, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте 8 сентября 2026 года рассказали, что иностранного пассажира в аэропорту Астаны сняли с авиарейса сообщением Тбилиси – Астана по акту командира воздушного судна.

"38-летний гражданин Великобритании во время полета курил электронную сигарету в туалете самолета, проигнорировав действующий запрет и требования авиационной безопасности. Иностранный гражданин привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 МРП (216 250 тенге)", – сообщили в ДП.

С начала текущего года сотрудниками ДП на транспорте сняты с авиарейсов 254 человека за различные правонарушения, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 193, за нарушение запрета потребления табачных изделий на борту воздушного судна – 40 и другие.

Скандальный случай произошел на рейсе Алматы – Актау. Во время посадки на борт при укладке багажа пожилой мужчина произнес слово "бомба", после чего были приняты соответствующие меры безопасности: пассажиров высадили и провели проверку. Дедушку привлекли к ответственности.