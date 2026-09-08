Град, дожди и пыльные бури: в каких регионах Казахстана ухудшится погода

В 15 областях Казахстана на 9 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидаются временами дождь, гроза.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Второй половине дня на западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15 м/с. На западе, севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, утром и днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на востоке, юге, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, утром и днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее был опубликован прогноз погоды по Казахстану на 9 сентября.