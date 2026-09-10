Водителей большегрузов на БАКАД теперь ловят полицейские Алматы

Администрация БАКАД и полицейские разоблачили хитрую схему большегрузов в Алматы, которые нашли лазейку, чтобы избежать штрафов и сэкономить на оплате за дорогу. Zakon.kz расскажет, как общими усилиями им удалось наказать нарушителей.

9 сентября 2026 года на 41-м километре участка Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги в направлении Талгар – Каскелен собрались полицейские, инспекция транспортного контроля и сотрудники БАКАД. Они совместными силами провели рейд в отношении нарушителей, в частности водителей большегрузов.

Руководитель по эксплуатации и содержания ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурлан Омирбаев отметил, что все чаще владельцы тяжеловесных транспортных средств пытаются обхитрить так называемую арку контроля, где установлены камеры и весовые датчики. Они стали ездить с превышением допустимых весовых нагрузок, что негативно сказывается на состоянии дорожного покрытия. Кроме того, уклоняются от идентификации для начисления платы за проезд.

"БАКАД является дорогой республиканского значения первой А-категории с шестью полосами движения, по титулу он называется Р-67. С июня 2023 года мы занимаемся содержанием этого объекта. Система взимания оплаты обеспечивает фиксацию всех транспортных средств. Денежные средства, поступаемые от пользователей, идут в бюджет страны. Они не садятся на наши расчетные счета. Между тем назрела проблема с нарушителями, которые снимают номера либо вешают подложные, чтобы избежать оплаты за проезд. Их огромное количество. По камерам мы видим эти машины, однако не знаем, кто их владелец, поскольку у нас нет доступа к персональным данным". Руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурлан Омирбаев

По словам Нурлана Омирбаева, если найти этих нарушителей и обязать их выплатить штрафы, то госбюджет пополнится на больше чем 1,5 млрд тенге.

"Мы хотим принять какие-то меры. Для этого мы объединились с ДП Алматы и Министерством транспорта РК в лице Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля. Если работа окажется плодотворной, то обяжем нарушителей возместить ущерб, то есть те суммы, которые они обязаны были оплатить. Обычно осуществляется подлог госномеров, или ездят без номеров те машины, которые завозят в город сыпучие материалы, такие как щебень и песок. В большинстве случаев они идут с перегрузом. Сейчас явно разрушенных участков у нас нет, но если так будет продолжаться, то это приведет к снижению качества дорог и впоследствии – к аварийным ситуациям". Руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурлан Омирбаев

Для своевременного реагирования на нарушения, обеспечения сохранности и эксплуатационных характеристик дорожной инфраструктуры начаты оперативно-профилактические мероприятия. Сотрудники сначала по камерам в режиме реального времени выявили нарушителей, затем останавливали их, проверяли документы и осматривали транспортное средство. Самое интересное – стражи порядка при себе имели весы, чтобы на месте измерить вес перевозимых грузов. Например, в ходе рейда был остановлен КамАЗ. Водителю выписали штраф сразу по трем статьям КоАП.

"Мы проводим рейды в отношении тех водителей, которые некорректно проезжают автоматизированные станции измерения. Уже на месте зафиксированы факты того, как они намеренно объезжают желтую полосу, чтобы избежать весовой контроль и уклониться от оплаты. Это грубое нарушение. Такого автомобилиста мы остановили. Он миновал весовой контроль, миновав половину оси спецтехники через желтую полосу. Когда провели транспортный контроль путем взвешивания, определили перегруз до пяти тонн. За это будет наложен штраф по ст. 571 ч. 6 КоАП. Также при проверке документов обнаружили, что у водителя отсутствует товарно-транспортная накладная – за это тоже предусмотрено административное наказание по ст. 571 п. 1 ч. 1. Кроме того, сотрудники Департамента полиции привлекут его к административной ответственности за пресечение желтой полосы", – пояснил руководитель отдела контроля на транспорте Инспекции транспортного контроля по Алматинской области Алинур Бахытулы.

Представители БАКАД отметили, что регулярно будут проводить такие рейды, чтобы научить всех водителей строго соблюдать ПДД и своевременно оплачивать проезд по платной дороге.

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