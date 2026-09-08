Покупали банковские счета за $200: в Алматы накрыли сеть черных казино с многомиллионным оборотом

В Алматы прикрыли деятельность незаконных интернет-казино, важную роль в деятельности которых играл иностранец, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 8 сентября 2026 года рассказали, что подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денег через онлайн-платформу Rocket.do.

"Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего – в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет", – сообщили в АМФ.

Общий объем средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

2 сентября стало известно, что правительство определило территории, на которых можно размещать казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы.