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События

Казахстанские военные обезвредили тысячи боеприпасов на Ближнем Востоке

казахстанские миротворцы , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 13:02 Фото: gov.kz
Более 2 тысяч взрывоопасных предметов и боеприпасов уничтожили казахстанские саперы на Голанских высотах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 сентября 2026 года рассказали в Министерстве обороны Казахстана.

"Инженерно-саперная группа третьего казахстанского национального контингента в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах проводит работы по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. За период выполнения миротворческой миссии с мая 2026 года было проведено более 15 мероприятий, в ходе которых военнослужащие уничтожили более 350 взрывоопасных предметов и утилизировали свыше 1 800 единиц стрелковых боеприпасов", – сообщили в ведомстве.

казахстанские миротворцы , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 13:02

Там отмечают, что профессионализм, слаженность действий инженерно-саперной группы и неукоснительное соблюдение требований безопасности позволяют саперам эффективно выполнять поставленные задачи и поддерживать стабильную обстановку в районе ответственности.

казахстанские военные, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 13:02

Фото: gov.kz

В Министерстве обороны ранее раскрыли, сколько получают казахстанские миротворцы в этих миссиях, – ООН платит 1 500 долларов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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