Казахстанские военные обезвредили тысячи боеприпасов на Ближнем Востоке

Более 2 тысяч взрывоопасных предметов и боеприпасов уничтожили казахстанские саперы на Голанских высотах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 сентября 2026 года рассказали в Министерстве обороны Казахстана.

"Инженерно-саперная группа третьего казахстанского национального контингента в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах проводит работы по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. За период выполнения миротворческой миссии с мая 2026 года было проведено более 15 мероприятий, в ходе которых военнослужащие уничтожили более 350 взрывоопасных предметов и утилизировали свыше 1 800 единиц стрелковых боеприпасов", – сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что профессионализм, слаженность действий инженерно-саперной группы и неукоснительное соблюдение требований безопасности позволяют саперам эффективно выполнять поставленные задачи и поддерживать стабильную обстановку в районе ответственности.

В Министерстве обороны ранее раскрыли, сколько получают казахстанские миротворцы в этих миссиях, – ООН платит 1 500 долларов.