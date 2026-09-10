Казахстанские военные обезвредили тысячи боеприпасов на Ближнем Востоке
Фото: gov.kz
Более 2 тысяч взрывоопасных предметов и боеприпасов уничтожили казахстанские саперы на Голанских высотах, сообщает Zakon.kz.
Об этом 10 сентября 2026 года рассказали в Министерстве обороны Казахстана.
"Инженерно-саперная группа третьего казахстанского национального контингента в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах проводит работы по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. За период выполнения миротворческой миссии с мая 2026 года было проведено более 15 мероприятий, в ходе которых военнослужащие уничтожили более 350 взрывоопасных предметов и утилизировали свыше 1 800 единиц стрелковых боеприпасов", – сообщили в ведомстве.
Там отмечают, что профессионализм, слаженность действий инженерно-саперной группы и неукоснительное соблюдение требований безопасности позволяют саперам эффективно выполнять поставленные задачи и поддерживать стабильную обстановку в районе ответственности.
В Министерстве обороны ранее раскрыли, сколько получают казахстанские миротворцы в этих миссиях, – ООН платит 1 500 долларов.
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