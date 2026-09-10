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Общество

Более 10 тысяч водителей в Казахстане лишились прав

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:09 Фото: Zakon.kz
В Казахстане интеграция информационных систем Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) позволила выявить граждан с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы правительства РК уточнили, что благодаря цифровому обмену данными уже приостановлено действие водительских удостоверений более 10 тыс. человек.

Так, Минздрав передает сведения о гражданах, находящихся под динамическим медицинским наблюдением и имеющих противопоказания к вождению.

"Эта работа будет дальше продолжена. Перечень заболеваний, при которых вождение противопоказано, охватывает восемь видов нозологий", – сообщил 10 сентября 2026 года вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Также оцифрован процесс медицинского освидетельствования при получении водительских прав. Медицинская справка переведена в электронный формат, а результаты медкомиссии отражаются в информационных системах.

8 сентября стало известно, у казахстанца из-за диагноза забрали права, которыми он владел с 2017 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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