Более 10 тысяч водителей в Казахстане лишились прав

В Казахстане интеграция информационных систем Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) позволила выявить граждан с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы правительства РК уточнили, что благодаря цифровому обмену данными уже приостановлено действие водительских удостоверений более 10 тыс. человек.

Так, Минздрав передает сведения о гражданах, находящихся под динамическим медицинским наблюдением и имеющих противопоказания к вождению.

"Эта работа будет дальше продолжена. Перечень заболеваний, при которых вождение противопоказано, охватывает восемь видов нозологий", – сообщил 10 сентября 2026 года вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Также оцифрован процесс медицинского освидетельствования при получении водительских прав. Медицинская справка переведена в электронный формат, а результаты медкомиссии отражаются в информационных системах.

8 сентября стало известно, у казахстанца из-за диагноза забрали права, которыми он владел с 2017 года.