В Алматы покажут "The Clock": культовая видеоинсталляция Центра Помпиду впервые в Центральной Азии

Что если один вечер способен провести вас через десятки эпох? Этой осенью Almaty Museum of Arts при поддержке Halyk впервые в Центральной Азии представит "The Clock" – 24-часовую видеоинсталляцию, где за один просмотр можно пройти через целое столетие кино. Подробнее в материале Zakon.kz.

Видеоинсталляция будет представлена в Almaty Museum of Arts в течение одного месяца с 12 сентября до 12 октября 2026 года в зале "Аль-Фараби". Музей покажет произведение в рамках своего первого совместного проекта с парижским Центром Помпиду. Показ станет началом долгосрочного партнерства двух музеев и одним из главных событий первого дня рождения Almaty Museum of Arts.

В отдельные дни посетители смогут увидеть произведение в том формате, в котором оно было задумано художником, – инсталляция будет открыта для посещения непрерывно в течение 24 часов. Это редкая возможность познакомиться с теми фрагментами видео, которые обычно остаются недоступными в часы работы музея.

Круглосуточные показы в музее будут проходить в следующие даты: 19 сентября

26 сентября

3 октября

10 октября

"Сотрудничество с Центром Помпиду – не разовая акция, а начало долгой истории. Мы хотим, чтобы жители и гости Алматы имели доступ к лучшим произведениям современного искусства, не покидая страны. За эту возможность мы выражаем благодарность Центру Помпиду (Париж), предоставившему произведение, а также Halyk – нашему стратегическому партнеру", – говорит Нурлан Смагулов, основатель Almaty Museum of Arts.

Фото: Halyk

"Часы" (The Clock) швейцарско-американского художника Кристиана Марклея – это 24-часовая видеоинсталляция, составленная из тысяч фрагментов художественных и телевизионных фильмов, в которых появляются часы или звучат упоминания времени. Все эпизоды смонтированы и воспроизводятся таким образом, чтобы экранное время совпадало со временем той точки земного шара, где демонстрируется в данный момент произведение. В какую бы минуту посетитель ни вошел в зал, экранное время будет точно совпадать с реальным.

Фото: Almaty Museum of Arts

Но главное впечатление от "The Clock" начинается не с описания его концепции, а в тот момент, когда вы оказываетесь внутри зала. Вы садитесь напротив экрана и постепенно перестаете воспринимать происходящее как набор отдельных сцен. Перед вами сменяются десятилетия, эпохи, лица, интерьеры, города и совершенно разные маленькие фрагменты из различных кинокартин. Кажется, что вы путешествуете сквозь историю кинематографа, но при этом нигде не возникает ощущения резкого перехода или разрозненности. Все удивительным образом существует в едином ритме. А еще если сверить время с реальным, оно всегда будет совпадать. В итоге вы уже не просто находитесь за просмотром видеоинсталляции, а буквально находитесь внутри времени.

"Для Halyk поддержка этого проекта – логичное продолжение нашей многолетней стратегии в области социальных инвестиций. Мы давно и системно поддерживаем культуру и образование, потому что верим, что именно эти сферы формируют будущее страны. Проекты такого уровня, как "The Clock" в ALMA, интегрируют Казахстан в глобальное культурное пространство, и для нас важно, что наш банк является частью этого процесса", – комментирует Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk.

Фото: Halyk

Концепция видеоинсталляции удивляет. Если вы заходите в зал, скажем, в три часа дня, на экране тоже будет три часа дня. Если возвращаетесь вечером – произведение уже находится в другом эмоциональном состоянии. Поэтому увидеть "The Clock" целиком практически невозможно в рамках одного визита. Зато можно возвращаться и каждый раз попадать в новую точку этой бесконечной кинематографической истории.

"Уникальность "The Clock" в том, что время на экране синхронизировано с реальным временем, и такого опыта не предлагает ни один другой вид искусства. Когда ты входишь в зал, на экране идет именно твоя минута. В этом и заключается магия работы: зритель становится не просто наблюдателем, а частью происходящего, соучастником времени. Для алматинской аудитории это возможность не только увидеть шедевр мирового искусства, но и прожить его здесь и сейчас, почувствовать, как кино неожиданно становится частью собственной жизни", – делится впечатлениями Меруерт Калиева, художественный руководитель ALMA.

Фото: Almaty Museum of Arts

У жителей и гостей Алматы есть уникальная возможность прожить интересные ощущения: ты одновременно находишься здесь и сейчас, в зале Almaty Museum of Arts, и где-то далеко, в другом городе, другом десятилетии, другой эпохе.

Во всем мире показы "The Clock" становятся одними из главных культурных событий сезона. Посетители приходят на несколько минут, но нередко остаются на часы, возвращаясь в разное время суток, чтобы увидеть, как вместе с реальным временем меняются ритм, настроение и драматургия произведения. Поэтому не упустите возможность увидеть все своими глазами.