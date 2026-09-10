Банкротство граждан: обсуждаем проблемы на практике
Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный цифровой системой "PRG.", на тему "Банкротство физических лиц в РК: основные проблемы на практике".
О чем пойдет речь:
- Банкротство граждан в РК: общая характеристика.
- Процедуры, применяемые в отношении граждан: внесудебное и судебное банкротство, восстановление платежеспособности.
- Проблемы установления неплатежеспособности.
- Роль финансового управляющего.
- Неисполнение плана восстановления платежеспособности и правовые последствия.
- Отчуждение и реализация имущества должником в течение трех лет, предшествующих судебному банкротству.
- Судебная практика и спорные вопросы.
- Практические кейсы.
- Основные проблемы правоприменения и пути совершенствования.
Ведущие: Куйкабаева Динара Бекеновна, судья Медеуского районного суда г. Алматы, и Еділ Ахметкалиев, юрист по банкротству физических и юридических лиц.
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