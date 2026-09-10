Банкротство граждан: обсуждаем проблемы на практике

Фото: Zakon.kz

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный цифровой системой "PRG.", на тему "Банкротство физических лиц в РК: основные проблемы на практике".

О чем пойдет речь: Банкротство граждан в РК: общая характеристика.

Процедуры, применяемые в отношении граждан: внесудебное и судебное банкротство, восстановление платежеспособности.

Проблемы установления неплатежеспособности.

Роль финансового управляющего.

Неисполнение плана восстановления платежеспособности и правовые последствия.

Отчуждение и реализация имущества должником в течение трех лет, предшествующих судебному банкротству.

Судебная практика и спорные вопросы.

Практические кейсы.

Основные проблемы правоприменения и пути совершенствования. Ведущие: Куйкабаева Динара Бекеновна, судья Медеуского районного суда г. Алматы, и Еділ Ахметкалиев, юрист по банкротству физических и юридических лиц.

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