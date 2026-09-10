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События

Банкротство граждан: обсуждаем проблемы на практике

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:00 Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный цифровой системой "PRG.", на тему "Банкротство физических лиц в РК: основные проблемы на практике".

О чем пойдет речь:

  • Банкротство граждан в РК: общая характеристика.
  • Процедуры, применяемые в отношении граждан: внесудебное и судебное банкротство, восстановление платежеспособности.
  • Проблемы установления неплатежеспособности.
  • Роль финансового управляющего.
  • Неисполнение плана восстановления платежеспособности и правовые последствия.
  • Отчуждение и реализация имущества должником в течение трех лет, предшествующих судебному банкротству.
  • Судебная практика и спорные вопросы.
  • Практические кейсы.
  • Основные проблемы правоприменения и пути совершенствования.

Ведущие: Куйкабаева Динара Бекеновна, судья Медеуского районного суда г. Алматы, и Еділ Ахметкалиев, юрист по банкротству физических и юридических лиц.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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