В Атырау 16-летняя девочка умерла после плановой операции

В Атырауской областной детской больнице плановая операция 16-летней Жаркын Айжан завершилась трагедией. Она поступила в медицинское учреждение самостоятельно, но после хирургического вмешательства была переведена в реанимацию, где спустя 19 дней скончалась, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам матери погибшей Мольдир Сахметовой, дочь ранее не имела серьезных проблем со здоровьем и никогда не лежала в больнице. Несколько месяцев девочку беспокоила киста в носовой полости, поэтому семья ждала плановой госпитализации около трех месяцев.

"Она никогда не лежала в больнице, никогда серьезно не болела. Мы ждали эту операцию три месяца. Нам сказали, что процедура будет длиться около 20 минут и ее проведут лазером", – рассказала мать.

Однако, по словам женщины, в итоге вмешательство проводилось под наркозом. После операции состояние девочки резко ухудшилось.

Мать утверждает, что после хирургического вмешательства носовой тампон перекрыл дыхательные пути, из-за чего дочь начала задыхаться. Ребенка экстренно перевели в отделение реанимации. Операция была проведена 19 августа, а 7 сентября девочка скончалась. Отдельно мать обращает внимание на то, что, по ее словам, наркоз применялся не один раз.

"Сначала ей сделали наркоз для операции. Потом, когда изымали тампон, снова дали наркоз. Получается, был двойной наркоз. Она не выдержала", – считает Мольдир Сахметова.

В Управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что проведенная операция относится к хирургическим вмешательствам, которые являются технически сложными и требуют высокой точности. При таких операциях, как и в послеоперационный период, полностью исключить вероятность возникновения определенных рисков и осложнений в медицинской практике невозможно.

"В связи с резким ухудшением состояния пациентки после операции медицинской организацией в полном объеме были проведены экстренные и интенсивные лечебные мероприятия. Кроме того, были организованы консультации соответствующих профильных специалистов и экспертов республиканского уровня", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области.

Согласно их данным, сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременность и качество оказанной медицинской помощи, а также причины возникших осложнений. Для объективной оценки ситуации планируется изучение медицинской документации с привлечением независимых профильных специалистов.