Какие расходы заложены в бюджет Курултая на 2027 год

В аппарате Курултая рассказали, как были рассчитаны суммы расходов на депутатов и какие статьи входят в бюджет, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилась информация о планируемых расходах Курултая на предстоящий год, где была названа сумма в 22,5 млрд тенге. Позднее в некоторых СМИ и в социальных сетях появились расчеты, где эту сумму разделили на 145 депутатов и получилось 155 миллионов тенге расходов на каждого в год.

Zakon.kz обратился за комментарием к заместителю руководителя аппарата Курултая Болату Кальянбекову, чтобы узнать, насколько такие расчеты соответствуют действительности.

"Действительно, на 2027 год Курултаю поддержан бюджет в размере 22,5 млрд тенге. При этом в данную сумму входят все затраты на содержание Курултая как государственного органа. Это коммунальные, административные, транспортные расходы, зарплаты не только депутатов, но и сотрудников аппарата и подведомственных организаций, а также коммунальные расходы на содержание зданий. При этом в бюджете следующего года нет никакого закупа новых служебных автомашин или жилья", – сказал Кальянбеков.

Также заместитель руководителя аппарата отметил, что ни о каком росте бюджетного финансирования Курултая речи не идет, и привел для сравнения бюджет Сената и Мажилиса. На 2026 год он составил 34,8 млрд тенге, то есть бюджет Курултая уменьшился на 35%.

Ранее стало известно, как в Курултае будут формироваться рабочие группы для рассмотрения законопроектов.