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События

Президент сменил двух послов Казахстана

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:17 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев назначил послов РК в Малайзии и Грузии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в Акорде.

"Указами Главы государства:

Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии;

Адуов Талгат Мубаракович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии", – говорится в сообщении.

Еще одним указом Булат Сугурбаев Булат освобожден от должностей посла Республики Казахстан в Малайзии, посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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