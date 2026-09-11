Президент сменил двух послов Казахстана

Касым-Жомарт Токаев назначил послов РК в Малайзии и Грузии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в Акорде.

"Указами Главы государства:

Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии;

Адуов Талгат Мубаракович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии", – говорится в сообщении.

Еще одним указом Булат Сугурбаев Булат освобожден от должностей посла Республики Казахстан в Малайзии, посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству.