Пьяный на HAVAL протаранил легковушку, "убив" трех членов семьи: приговор по страшному ДТП

В Алматинской области вынесли приговор по резонансному дорожно-транспортному происшествию (ДТП), в котором погибли три человека из одной семьи, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области. Статья – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

"23 июня 2026 года подсудимый Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля марки HAVAL M6, на 132 км трассы "Алматы-Шелек-Хоргос" на территории Енбекшиказахского района выехал на полосу встречного движения. В результате он допустил столкновение с автомобилем Audi, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще трое получили различные телесные повреждения", – сообщили суть дела в суде 11 сентября 2026 года.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения суд назначил водителю HAVAL максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. С осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 29 000 000 тенге, а также материальный ущерб в размере 1 799 089 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

О страшном ДТП рассказала родственница погибших. Погибли ее сестра с мужем и племянница, двое детей и внучка выжили и остались сиротами. В полиции тогда не комментировали информацию о том, что виновник, предположительно, носит погоны и был пьян.