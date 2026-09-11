С пьедестала – на встречу с президентом: как в Астане чествовали победителей Игр кочевников

Во Дворце Независимости 11 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников. Какой труд стоит за медалями казахстанских спортсменов и кто помогал им на пути к победе, узнала корреспондент Zakon.kz.

Сегодня пространство Дворца Независимости звучит по-особенному: музыка переплетается с голосами почти сотни спортсменов и перезвоном медалей, которые они привезли из Кыргызстана.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Еще несколько дней назад все они участвовали в Играх в Кыргызстане – боролись, стреляли, поднимали тяжести, часами сидели за игровыми досками.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

А теперь победителей и призеров сборной лично поздравит глава государства Касым-Жомарт Токаев.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для Вадима Макарцова из Усть-Каменогорска эти Игры кочевников стали первыми. Силовым экстримом спортсмен занимается всего третий год, хотя, как признается сам, с "железом" связан еще со школьных лет.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Из Кыргызстана Вадим вернулся с бронзовой медалью в состязаниях силачей "Алыптар сайысы", а о тех, с кем пришлось бороться за место на пьедестале, говорит с большим уважением.



"Соперники были достойные, сильные. Получил невероятные эмоции", – рассказал он.

Останавливаться Вадим не собирается: впереди новые международные старты, а одна из главных целей – вновь представить Казахстан на Играх кочевников в 2028 году.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Если для Вадима нынешние Игры стали первым большим шагом, то 21-летний Ерасыл Ауталипов шел к своему результату 10 лет. Он приехал из Иртышска Павлодарской области и выиграл две награды по тогызкумалаку. Перед соревнованиями две недели провел на сборах в Алматы. Тренировки – утром и вечером. И даже после них спортсмен продолжал работать над физической формой: бегал, развивал выносливость.

Фото: Министерство туризма и спорта

Со стороны тогызкумалак может показаться тихим и спокойным видом спорта. Здесь нет грохота трибун или мгновенного столкновения соперников. Но Ерасыл объясняет: иногда судьбу партии решает секундная потеря концентрации.



"Для нас очень важно, чтобы была усидчивость, чтобы мы не зевали. Мы можем ошибиться, не увидеть, что соперник напал, и просто из-за этого проиграть", – рассказывает он.

На Играх Ерасыл набрал восемь очков из восьми. Но момент, когда он окончательно понял, что стал чемпионом, вспоминает почти с удивлением.

"Я даже не думал, что стану чемпионом Игр кочевников. Для меня это была большая честь. И я не ожидал, что нас будет награждать президент сегодня", – рассказал спортсмен.

Теперь у него появилась еще одна цель, не связанная с собственными результатами. Ерасыл хочет стать тренером в родном Иртышске.

"Я хочу развивать этот вид спорта у себя в своем селе", – поделился он.

Тема тренерства звучит и в истории другого спортсмена. В рассказе 22-летнего Данила Устинова тренер появляется почти в каждом воспоминании – о первых поражениях, тяжелых травмах, возвращении в спорт и, наконец, победах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Данил из Алматы. Сегодня на его шее сразу две медали по армрестлингу, но разговор о победах довольно быстро уводит его к самому началу спортивного пути. Тогда, еще подростком, Данил весил всего 35 килограммов. На одном из первых соревнований он вышел против соперников тяжелее себя, дошел до финала и проиграл. С того дня прошло уже 10 лет.

"Я тогда заплакал. У меня появилась мотивация: почему я второй? Я никогда не любил проигрывать. Второе место для меня было не место. С этого момента началась вся история", – рассказал спортсмен.

Дальше были пять переломов рук, травмированные пальцы, выгорание, возвращения и снова тренировки. В 2019 году врачи предупредили: без операции рука может остаться неработоспособной. Данил отказался. Три месяца провел в гипсе, потом были физиотерапия, восстановление и постепенное возвращение к нагрузкам.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спустя два года он стал чемпионом мира. Все это время рядом был один человек – старший брат Владимир Устинов. Он же – тренер. Он всегда был рядом и поддерживал. Благодаря ему он не бросил спорт.

Фото: Министерство туризма и спорта

Сегодня о трудностях и победах Данил рассказывал журналистам уже с медалями на груди и за несколько минут до личной встречи с главой государства.

Фото: Akorda

В нескольких шагах от Данила – чемпионка по армрестлингу. 19-летняя Малена Сыдыкжан привезла с Игр кочевников два "золота".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спортсменка признается, что эмоции от происходящего сложно описать.



"Нельзя передать словами. Почувствовать надо. Я просто благодарна Всевышнему, что мы дошли, что нас президент поздравляет. Когда я сказала, что нас будет сам президент награждать, мама плакать начала", – поделилась спортсменка.

Фото: Министерство туризма и спорта

После церемонии Малена первым делом собирается позвонить маме, добавляя, что именно она всегда будет первым человеком, с которым ей хочется делиться такими моментами. А когда в разговоре сильнейшая спортсменка немного смущается, ее тут же поддерживает стоящий рядом старший тренер сборной по армрестлингу Еркин Алимжанов: "Она чемпионка мира. Многократная! Малена – cамая лучшая".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

О своих воспитанниках тренер говорит с заметной гордостью: казахстанские армрестлеры увезли с Игр семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль – больше, чем представители других дисциплин. При этом каждый из шести спортсменов поднялся на пьедестал. Такой результат тренер объясняет прежде всего мотивацией своих подопечных.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На вопрос, есть ли какой-то особенный секрет подготовки, тренер отметил:



"Секретов нет. Просто пахать надо. У каждого спортсмена индивидуальные тренировки. Тренируются 4-5 раз в неделю", – продолжил Алимжанов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Точно по графику наступил главный момент этого дня. Все разговоры стихли, а победители и призеры VI Всемирных игр кочевников заняли свои места на торжественной церемонии.

Фото: Akorda

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с ярким выступлением на Всемирных играх кочевников.



Фото: Akorda

По его словам, члены сборной продемонстрировали выдающееся мастерство и подтвердили высокий авторитет Казахстана в национальных видах спорта.



"В состязаниях со спортсменами из более чем 100 стран мира вы сумели высоко поднять небесно-голубой флаг нашей Родины, выступив как достойные представители нашего народа. С полной уверенностью могу заявить, что наша национальная команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников. Как глава государства выражаю вам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан. Весь наш народ горячо поддерживал спортсменов, искренне сопереживал вам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Akorda

Президент подчеркнул, что триумф нашей сборной в общем зачете на столь престижных состязаниях стал предметом гордости всей страны.



"По результатам Игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали, 32 из которых – золотые. Данный успех стал убедительным подтверждением сильного характера, подлинного величия духа и неоспоримой воли к победе нашего народа", – отметил глава государства.

Истории спортсменов, прозвучавшие сегодня, подтверждают каждое из прозвучавших слов. Потому что за "характером" – травмы и возвращения. За волей к победе – годы ежедневных тренировок. А за каждой медалью – тренеры, семьи и близкие, которые проходили этот путь вместе с ними.

Фото: Akorda

Сегодня герои Всемирных игр кочевников собрались под одной крышей – принять поздравления и разделить радость общей победы, но скоро каждый из них вернется в свой город, зал, к тренировкам и привычной работе. И каждый говорит о цели, которую хочет достичь завтра.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанская команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников на Всемирных играх кочевников, и выразил спортсменам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан.

