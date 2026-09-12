Свадьба в стиле 90-х закончилась штрафами в Казахстане

Свадебный кортеж в стиле 90-х привлек внимание полиции в Актюбинской области. После появления видео в соцсетях правоохранители нашли участников торжества и привлекли их к ответственности за нарушения ПДД, сообщает Zakon.kz.

На кадрах несколько автомобилей едут в составе свадебного кортежа. При этом часть пассажиров находилась вне кабин машин, а водители неправильно использовали внешние световые приборы и звуковые сигналы в дневное время.

Полиция установила всех нарушителей. Ими оказались жители Каргалинского района. В отношении водителей составили административные материалы и назначили взыскания.

В полиции напомнили, что праздничный повод не освобождает участников дорожного движения от соблюдения правил.

Ранее в Алматы водитель BMW 66 раз грубо нарушил ПДД и накопил штрафов на 2,4 млн тенге.