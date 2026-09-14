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Казахстанка пришла в аэропорт с патроном в сумке и пыталась вылететь в другой город

патроны для ружья, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 18:02 Фото: pixabay
Патрон для охотничьего оружия обнаружили у пассажирки во время досмотра в аэропорту Шымкента. Женщина заявила, что по невнимательности положила его в сумку и не знала, откуда он там взялся, сообщает Zakon.kz.

Специализированный суд по административным правонарушениям Тараза рассмотрел дело в отношении жительницы Жамбылского района по факту незаконного хранения патрона по части 1 статьи 482 КоАП.

В августе 2026 года она намеревалась вылететь из аэропорта Шымкента в Жезказган. Во время прохождения зоны досмотра сотрудники обнаружили в сумке пассажирки патрон 12 калибра для гладкоствольного охотничьего оружия.

В суде женщина признала вину. Она пояснила, что по невнимательности положила патрон в сумку и не знала, откуда он там оказался.

Вина казахстанки была подтверждена протоколом, показаниями сторон и заключением криминалистической экспертизы. Согласно исследованию, патрон был изготовлен заводским способом и пригоден для стрельбы.

Санкция части 1 статьи 482 КоАП предусматривает для физических лиц штраф в размере 20 МРП.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние женщины, а также то, что правонарушение было совершено впервые и отягчающих обстоятельств не установлено. В результате размер штрафа снизили на 30%.

Постановлением суда гражданка О. признана виновной. Ей назначен штраф в размере 60 тысяч тенге. Изъятый патрон подлежит уничтожению.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что забытый патрон стоил жизни солдату в Алматинской области. В военном суде Алматинского гарнизона заявили о завершении рассмотрения уголовного дела по факту гибели солдата срочной службы одной из воинских частей Талдыкорганского гарнизона.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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