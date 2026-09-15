#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
События

Детей со всего Казахстана прооперировали ведущие хирурги из Москвы и Минска

операции, лекция, хирургия, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:07 Фото: BI-Жұлдызай
В Атырауской области завершился масштабный медицинский проект Mumkindik, объединивший помощь детям и обучение казахстанских врачей, сообщает Zakon.kz.

С 31 августа по 11 сентября ведущие специалисты из Москвы и Минска консультировали и оперировали пациентов с тяжелыми хирургическими и ортопедическими патологиями. Помощь получили 32 ребенка из разных регионов Казахстана.

Проект реализован при поддержке Корпоративного фонда компании BI Group "BI-Жұлдызай" и управления здравоохранения Атырауской области. Все консультации, обследования и операции для детей проводились бесплатно.

хирурги, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:07

Фото: BI-Жұлдызай

Первый этап проекта был посвящен детской колопроктологии. Для проведения операций и мастер-классов в Атырау приехал доктор медицинских наук, профессор, детский хирург из Москвы Игорь Киргизов, один из ведущих специалистов мира в этой области.

Под его руководством хирургическую помощь получил 21 ребенок. На лечение в Атырау приехали жители региона и пациенты из Астаны, Шымкента, Жамбылской, Актюбинской и Мангистауской областей.

Мы с дочерью неоднократно проходили лечение в инфекционном отделении, пока ей не поставили диагноз. Затем нас направили в хирургию. Я очень переживала, что из-за сложности случая нас не смогут принять. К счастью, профессор провел операцию и все прошло успешно. Мы уже видим положительный результат. От всего сердца благодарим фонд и BI Group за возможность получить помощь специалиста такого высокого уровня, – рассказала мама девочки.

Кроме того, Игорь Киргизов проконсультировал 33 ребенка и дал семьям рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации.

операция, хирурги, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:07

Фото: BI-Жұлдызай

Операции одновременно стали практической школой для казахстанских специалистов. В мастер-классах участвовали детские хирурги из Семея и районов Атырауской области. Для участковых педиатров и врачей городских поликлиник также провели серию лекций.

С 7 по 11 сентября проект продолжил заведующий отделением детской травматологии и ортопедии Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии в Минске, врач высшей категории Юрий Лихачевский.

хирурги, операция, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:07

Фото: BI-Жұлдызай

Под его руководством в Атырауской областной детской больнице прошли обследования, консультации и плановое хирургическое лечение детей с тяжелыми ортопедическими патологиями. Специалист провел 11 операций, а также поделился практическим опытом с местными травматологами-ортопедами.

Главная задача проекта Mumkindik – сделать высокоспециализированную медицинскую помощь доступной непосредственно в регионах. Семьям не пришлось выезжать за рубеж или обращаться в республиканские центры, а врачи Атырауской области смогли освоить передовые методы диагностики и лечения на базе своей больницы.

В настоящее время BI Group рассматривает возможность дальнейшего развития проекта в регионе. Совместно с акиматом Атырауской области планируется продолжить внедрение современных методов лечения и развивать сотрудничество с зарубежными медицинскими специалистами.

Проект в Атырау является частью системной работы фонда по развитию высокотехнологичной медицинской помощи в стране. С начала 2026 года "BI-Жұлдызай" организовал 10 визитов зарубежных специалистов, которые провели 146 сложных операций детям в Астане, Шымкенте, Таразе, Актау и Атырау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Известный российский хирург прооперировал 13 казахстанских детей
16:11, 21 июня 2024
Известный российский хирург прооперировал 13 казахстанских детей
В ВКО двух больных детей пришлось на спецтехнике доставить в соседнее село
19:15, 18 февраля 2024
В ВКО двух больных детей пришлось на спецтехнике доставить в соседнее село
операции в Актау
17:55, 25 мая 2026
В Актау ведущий хирург России бесплатно провел детям 16 сложнейших операций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Денис Тевяшов выходит на поле судить
11:48, Сегодня
"Отказ судить из-за давления": чем известен арбитр матча "Астана" – "Кайрат" Тевяшов
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
11:26, Сегодня
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
Жанибек Алимханулы
11:05, Сегодня
Алимханулы призвал Турки организовать бой с Ширазом: как сорвался поединок в прошлом году
Александр Зверев позирует с кубком на US Open
10:53, Сегодня
Александр Зверев рассказал об отсутствии давления на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: