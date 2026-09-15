Детей со всего Казахстана прооперировали ведущие хирурги из Москвы и Минска

В Атырауской области завершился масштабный медицинский проект Mumkindik, объединивший помощь детям и обучение казахстанских врачей, сообщает Zakon.kz.

С 31 августа по 11 сентября ведущие специалисты из Москвы и Минска консультировали и оперировали пациентов с тяжелыми хирургическими и ортопедическими патологиями. Помощь получили 32 ребенка из разных регионов Казахстана.

Проект реализован при поддержке Корпоративного фонда компании BI Group "BI-Жұлдызай" и управления здравоохранения Атырауской области. Все консультации, обследования и операции для детей проводились бесплатно.

Первый этап проекта был посвящен детской колопроктологии. Для проведения операций и мастер-классов в Атырау приехал доктор медицинских наук, профессор, детский хирург из Москвы Игорь Киргизов, один из ведущих специалистов мира в этой области.

Под его руководством хирургическую помощь получил 21 ребенок. На лечение в Атырау приехали жители региона и пациенты из Астаны, Шымкента, Жамбылской, Актюбинской и Мангистауской областей.

Мы с дочерью неоднократно проходили лечение в инфекционном отделении, пока ей не поставили диагноз. Затем нас направили в хирургию. Я очень переживала, что из-за сложности случая нас не смогут принять. К счастью, профессор провел операцию и все прошло успешно. Мы уже видим положительный результат. От всего сердца благодарим фонд и BI Group за возможность получить помощь специалиста такого высокого уровня, – рассказала мама девочки.

Кроме того, Игорь Киргизов проконсультировал 33 ребенка и дал семьям рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации.

Операции одновременно стали практической школой для казахстанских специалистов. В мастер-классах участвовали детские хирурги из Семея и районов Атырауской области. Для участковых педиатров и врачей городских поликлиник также провели серию лекций.

С 7 по 11 сентября проект продолжил заведующий отделением детской травматологии и ортопедии Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии в Минске, врач высшей категории Юрий Лихачевский.

Под его руководством в Атырауской областной детской больнице прошли обследования, консультации и плановое хирургическое лечение детей с тяжелыми ортопедическими патологиями. Специалист провел 11 операций, а также поделился практическим опытом с местными травматологами-ортопедами.

Главная задача проекта Mumkindik – сделать высокоспециализированную медицинскую помощь доступной непосредственно в регионах. Семьям не пришлось выезжать за рубеж или обращаться в республиканские центры, а врачи Атырауской области смогли освоить передовые методы диагностики и лечения на базе своей больницы.

В настоящее время BI Group рассматривает возможность дальнейшего развития проекта в регионе. Совместно с акиматом Атырауской области планируется продолжить внедрение современных методов лечения и развивать сотрудничество с зарубежными медицинскими специалистами.

Проект в Атырау является частью системной работы фонда по развитию высокотехнологичной медицинской помощи в стране. С начала 2026 года "BI-Жұлдызай" организовал 10 визитов зарубежных специалистов, которые провели 146 сложных операций детям в Астане, Шымкенте, Таразе, Актау и Атырау.