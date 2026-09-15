В США задержали маму троих детей из Казахстана

Фото: МИД РК

На днях в Казнете появилась информация о том, что иммиграционная служба США задержала гражданку Казахстана в штате Флорида. В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК подтвердили эти данные, сообщает Zakon.kz.

Изначально об инциденте рассказала пользователь Instagram под ником salty_sssalt. "Друзья, 12 сентября нашу подругу, маму троих детей арестовали ICE!" – уточнила автор рассылки. ICE – Immigration and Customs Enforcement (Иммиграционная и таможенная полиция США) – это крупное федеральное правоохранительное агентство, которое подчиняется Министерству внутренней безопасности страны. 15 сентября 2026 года МИД Казахстана выступило с разъяснениями. "Гражданка Казахстана задержана иммиграционной службой США на территории штата Флорида в связи с отсутствием у нее законного миграционного статуса. Казахстанские дипломаты поддерживают связь как с государственными органами США, так и с семьей задержанной, оказывая необходимое консульское содействие". Пресс-служба МИД РК Немного ранее, 9 сентября, студентка из Казахстана жаловалась в соцсетях на туркомпанию, которая, по ее словам, оставила без помощи почти 200 участников поездки в Лос-Анджелесе.

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