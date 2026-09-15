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События

В США задержали маму троих детей из Казахстана

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:15 Фото: МИД РК
На днях в Казнете появилась информация о том, что иммиграционная служба США задержала гражданку Казахстана в штате Флорида. В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК подтвердили эти данные, сообщает Zakon.kz.

Изначально об инциденте рассказала пользователь Instagram под ником salty_sssalt.

"Друзья, 12 сентября нашу подругу, маму троих детей арестовали ICE!" – уточнила автор рассылки.

ICE – Immigration and Customs Enforcement (Иммиграционная и таможенная полиция США) – это крупное федеральное правоохранительное агентство, которое подчиняется Министерству внутренней безопасности страны.

15 сентября 2026 года МИД Казахстана выступило с разъяснениями.

"Гражданка Казахстана задержана иммиграционной службой США на территории штата Флорида в связи с отсутствием у нее законного миграционного статуса. Казахстанские дипломаты поддерживают связь как с государственными органами США, так и с семьей задержанной, оказывая необходимое консульское содействие".Пресс-служба МИД РК

Немного ранее, 9 сентября, студентка из Казахстана жаловалась в соцсетях на туркомпанию, которая, по ее словам, оставила без помощи почти 200 участников поездки в Лос-Анджелесе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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