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События

В Казахстане приостановили работу недобросовестной лаборатории

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:08 Фото: freepik
Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Жамбылской области провел внеплановую проверку аккредитованной испытательной лаборатории. В Министерстве торговли и интеграции озвучили Zakon.kz итоги.

Проверка показала, что лаборатория проводила испытания и оформляла их результаты по объектам и методам, которые не входили в ее действующую область аккредитации. Это является нарушением законодательства Казахстана.

По итогам рассмотрения дела лаборатория получила штраф в размере 930 МРП – 4 022 250 тенге.

Кроме того, действие аттестата аккредитации лаборатории приостановили на шесть месяцев.

"Принятые меры направлены на то, чтобы не допустить проведения испытаний за пределами установленной области аккредитации, обеспечить достоверность их результатов и защитить интересы потребителей и участников рынка", – отметил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Бауыржан Касымов.

При этом была и хорошая новость. Мы уже рассказывали, что казахстанские ученые разработали новый напиток.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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