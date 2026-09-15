В Казахстане приостановили работу недобросовестной лаборатории

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Жамбылской области провел внеплановую проверку аккредитованной испытательной лаборатории. В Министерстве торговли и интеграции озвучили Zakon.kz итоги.

Проверка показала, что лаборатория проводила испытания и оформляла их результаты по объектам и методам, которые не входили в ее действующую область аккредитации. Это является нарушением законодательства Казахстана.

По итогам рассмотрения дела лаборатория получила штраф в размере 930 МРП – 4 022 250 тенге.

Кроме того, действие аттестата аккредитации лаборатории приостановили на шесть месяцев.

"Принятые меры направлены на то, чтобы не допустить проведения испытаний за пределами установленной области аккредитации, обеспечить достоверность их результатов и защитить интересы потребителей и участников рынка", – отметил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Бауыржан Касымов.

При этом была и хорошая новость. Мы уже рассказывали, что казахстанские ученые разработали новый напиток.