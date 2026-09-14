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События

Казахстанские ученые разработали новый напиток

стакан, лимон, чай, имбирь, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 10:55 Фото: pexels
Мед и имбирь объединили в новом функциональном напитке в Казахстане. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Министерства сельского хозяйства (МСХ).

Так, по данным МСХ, казахстанские ученые разработали технологию производства безалкогольного фитонапитка на основе меда и имбиря.

Разработкой занимались специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности, входящего в структуру Национального аграрного научно-образовательного центра.

ученые, лаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 10:55

Фото: gov.kz

По словам разработчиков, ранее такое сочетание меда и имбиря не использовалось в производстве функциональных напитков в Казахстане. Ученым удалось объединить эти ингредиенты в одной рецептуре и подобрать технологию их щадящей переработки, которая позволяет сохранить полезные свойства сырья.

Функциональные напитки – это напитки, которым приписывают дополнительные полезные свойства помимо утоления жажды. Например, за счет витаминов, минералов, антиоксидантов, растительных компонентов и т. д.

"В рамках проекта специалисты разработали и протестировали 40 рецептур. После оценки вкуса, качества и экономических показателей выбрали четыре наиболее перспективных варианта".Пресс-служба МСХ РК

Известно, что новые напитки отличаются высоким содержанием антиоксидантов. При их разработке особое внимание уделили сохранению биологически активных компонентов меда и имбиря.

Технология также может расширить использование отечественного меда в пищевой промышленности.

Несмотря на значительные объемы его производства в Казахстане, мед пока мало используется при выпуске функциональных напитков. Новая разработка позволит перерабатывать продукцию пчеловодства и создавать продукты с более высокой добавленной стоимостью.

На разработку уже получили патент РК на полезную модель. Кроме того, специалисты подготовили методические рекомендации по производству безалкогольных и слабоалкогольных фитонапитков.

Сейчас технология готова к внедрению на предприятиях пищевой промышленности. В дальнейшем ее планируют использовать для расширения ассортимента отечественных функциональных напитков и развития переработки продукции пчеловодства.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский советовал пить последнюю чашку кофе за 6-8 часов до сна. Так как его тонизирующий эффект может негативно повлиять на ночной отдых.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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