#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
События

Алматы ждут отключения света: по каким адресам не будет электричества

лампы без электричества, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:37 Фото: pixabay
По данным крупной энергопередающей компании Казахстана, в ближайшие дни в Алматы ожидаются отключения электроэнергии в связи с проведением плановых и капитальных ремонтных работ на линиях электропередачи города и области, сообщает Zakon.kz.

В АО "Алатау Жарык Компаниясы" сообщили, что продолжительность отключения составит преимущественно с 08:00 до 17:00.

Технические работы будут производиться в нескольких районах города.

15 сентября плановые работы пройдут на отдельных участках улиц Зенкова, Калдаякова, Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Желтоксан, Абая, Джамбула, Мауленова, Кабанбай батыра, Сейфуллина, Айтеке би, Гоголя, Мирзояна, Исаева и других. В квадрате улиц Розыбакиева – Лисянского – Кожабекова – Радостовца. По улице Навои, а также на улицах Байтасова, Кармысова, Луганского, Бегалина, Богенбай батыра и прочих улицах в Медеуском районе.

16 сентября отключения из-за капитального ремонта запланированы на улицах Шевченко, Муканова, Джамбула, Байзакова, а подрядного ремонта – на улицах Толе би, Волховской, Исаева и Казыбек би, Нурмакова. Кроме того, в частности: в микрорайонах Туркестан, Айгерим-1, Шанырак-1, Акжар, Карагайлы, Томирис и в других.

17 сентября работы запланированы в микрорайонах Кок-Кайнар, Шанырак-1, Тастыбулак, Акжар, Карагайлы, Думан, а также на улицах Суюнбая, Уссурийской, Абая, Сатпаева, Мынбаева и других.

18 сентября временные отключения распространятся на микрорайоны Айгерим-1, Калкаман-2, Карагайлы, Курамыс, Кольсай, а также отдельные участки проспектов Достык, Абая, Суюнбая и улиц Навои, Валиханова, Кунаева, Кабанбай батыра и других.

В "Алатау Жарык Компаниясы" корреспонденту уточнили, что мероприятия являются частью системной программы компании по повышению надежности и качества электроснабжения, а также профилактике возможных аварийных ситуаций.

"Работы выполняются поэтапно: в один день – по определенным адресам, в последующие дни – на других участках города и области. Основная цель: обеспечение стабильной и безопасной работы электросетевого оборудования". АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Также в компании добавили, что в рамках плановых мероприятий проводятся:

  • очистка и частичная замена элементов электросетей;
  • обрезка деревьев и кустарников, ветви которых могут повредить линии электропередачи;
  • устранение дефектов, мешающих нормальной эксплуатации оборудования.

Вместе с тем в организации пояснили, что продолжительность отключения зависит от объема и сложности проводимых мероприятий.

В случае отсутствия возможности переключения на резервное питание возможны кратковременные отключения электроэнергии.

В "Алатау Жарық Компаниясы" выразили надежду на понимание жителей и их содействие.

Ранее заместитель главного инженера ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" Жаксылык Талдыбаев рассказал казахстанцам, что будет с отоплением в Алматы в случае массового отключения света.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
14:21, 10 марта 2026
Алматы и область ожидают временные перебои с электричеством на четыре дня
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
11:36, 01 июня 2026
Алматы частично останется без света: опубликован график отключений
проблемы с электричеством в Эквадоре
06:32, 20 июня 2024
Массовое отключение света произошло в Эквадоре из-за крупной аварии на ЛЭП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина с Кубком US Open в руках
13:33, Сегодня
"Старалась читать её подачу": Рыбакина – о финале US Open в эфире американского шоу
Майкл Пейдж
13:15, Сегодня
"Дагестанцы показывают скучное зрелище, но остаются в UFC": Пейдж сделал заявление
Тимур Гурцкая прокомментировал срыв трансфера Максима Самородова в &quot;Спартак&quot;
12:58, Сегодня
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал срыв трансфера Максима Самородова в "Спартак"
Какой результат у страны будет на этот раз?
12:45, Сегодня
Как Казахстан выступал на Азиаде с 1994 по 2022 годы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: