Алматы ждут отключения света: по каким адресам не будет электричества

По данным крупной энергопередающей компании Казахстана, в ближайшие дни в Алматы ожидаются отключения электроэнергии в связи с проведением плановых и капитальных ремонтных работ на линиях электропередачи города и области, сообщает Zakon.kz.

В АО "Алатау Жарык Компаниясы" сообщили, что продолжительность отключения составит преимущественно с 08:00 до 17:00.

Технические работы будут производиться в нескольких районах города.

15 сентября плановые работы пройдут на отдельных участках улиц Зенкова, Калдаякова, Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Желтоксан, Абая, Джамбула, Мауленова, Кабанбай батыра, Сейфуллина, Айтеке би, Гоголя, Мирзояна, Исаева и других. В квадрате улиц Розыбакиева – Лисянского – Кожабекова – Радостовца. По улице Навои, а также на улицах Байтасова, Кармысова, Луганского, Бегалина, Богенбай батыра и прочих улицах в Медеуском районе.

16 сентября отключения из-за капитального ремонта запланированы на улицах Шевченко, Муканова, Джамбула, Байзакова, а подрядного ремонта – на улицах Толе би, Волховской, Исаева и Казыбек би, Нурмакова. Кроме того, в частности: в микрорайонах Туркестан, Айгерим-1, Шанырак-1, Акжар, Карагайлы, Томирис и в других.

17 сентября работы запланированы в микрорайонах Кок-Кайнар, Шанырак-1, Тастыбулак, Акжар, Карагайлы, Думан, а также на улицах Суюнбая, Уссурийской, Абая, Сатпаева, Мынбаева и других.

18 сентября временные отключения распространятся на микрорайоны Айгерим-1, Калкаман-2, Карагайлы, Курамыс, Кольсай, а также отдельные участки проспектов Достык, Абая, Суюнбая и улиц Навои, Валиханова, Кунаева, Кабанбай батыра и других.

В "Алатау Жарык Компаниясы" корреспонденту уточнили, что мероприятия являются частью системной программы компании по повышению надежности и качества электроснабжения, а также профилактике возможных аварийных ситуаций.

"Работы выполняются поэтапно: в один день – по определенным адресам, в последующие дни – на других участках города и области. Основная цель: обеспечение стабильной и безопасной работы электросетевого оборудования". АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Также в компании добавили, что в рамках плановых мероприятий проводятся:

очистка и частичная замена элементов электросетей;

обрезка деревьев и кустарников, ветви которых могут повредить линии электропередачи;

устранение дефектов, мешающих нормальной эксплуатации оборудования.

Вместе с тем в организации пояснили, что продолжительность отключения зависит от объема и сложности проводимых мероприятий.

В случае отсутствия возможности переключения на резервное питание возможны кратковременные отключения электроэнергии.

В "Алатау Жарық Компаниясы" выразили надежду на понимание жителей и их содействие.

Ранее заместитель главного инженера ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" Жаксылык Талдыбаев рассказал казахстанцам, что будет с отоплением в Алматы в случае массового отключения света.