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События

Луна и Венера сблизились над Алматы: впечатляющие кадры фотографа

Луна и Венера, Алматы, небо, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 19:09 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вечером 14 сентября 2026 года снял сближение молодого лунного месяца с Венерой и поделился впечатляющими кадрами с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Доценко, это самое тесное соединение Венеры и Луны в этом году. В некоторых странах наблюдалось даже покрытие – когда Луна полностью скрыла из вида Венеру.

"У нас в Алматы они сблизились на вечернем небе. Специально рассчитал точку, чтобы запечатлеть это явление на фоне символа нашего города – телебашни Кок Тобе. Было очень красиво и даже волшебно".Дмитрий Доценко
  • В горах Дагестана тоже хорошо было видно.
  • Шедевр! Впрочем, как обычно.
  • Невероятная съемка.
  • Просто восторг! Повезло однажды видеть это вживую! Запомнилось.
  • Я тоже вчера видела, но не знала, что это Венера.
  • Я как раз в это время летела в самолете, это было невероятно красиво, – пишут комментаторы после просмотра.

В июле Доценко рассказывал, что один из самых суровых уголков Земли оказался совсем рядом с Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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