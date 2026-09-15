Луна и Венера сблизились над Алматы: впечатляющие кадры фотографа

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вечером 14 сентября 2026 года снял сближение молодого лунного месяца с Венерой и поделился впечатляющими кадрами с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Доценко, это самое тесное соединение Венеры и Луны в этом году. В некоторых странах наблюдалось даже покрытие – когда Луна полностью скрыла из вида Венеру.

"У нас в Алматы они сблизились на вечернем небе. Специально рассчитал точку, чтобы запечатлеть это явление на фоне символа нашего города – телебашни Кок Тобе. Было очень красиво и даже волшебно". Дмитрий Доценко

В горах Дагестана тоже хорошо было видно.

Шедевр! Впрочем, как обычно.

Невероятная съемка.

Просто восторг! Повезло однажды видеть это вживую! Запомнилось.

Я тоже вчера видела, но не знала, что это Венера.

Я как раз в это время летела в самолете, это было невероятно красиво, – пишут комментаторы после просмотра.

В июле Доценко рассказывал, что один из самых суровых уголков Земли оказался совсем рядом с Алматы.