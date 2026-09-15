Луна и Венера сблизились над Алматы: впечатляющие кадры фотографа
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вечером 14 сентября 2026 года снял сближение молодого лунного месяца с Венерой и поделился впечатляющими кадрами с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Как отметил Доценко, это самое тесное соединение Венеры и Луны в этом году. В некоторых странах наблюдалось даже покрытие – когда Луна полностью скрыла из вида Венеру.
"У нас в Алматы они сблизились на вечернем небе. Специально рассчитал точку, чтобы запечатлеть это явление на фоне символа нашего города – телебашни Кок Тобе. Было очень красиво и даже волшебно".Дмитрий Доценко
- В горах Дагестана тоже хорошо было видно.
- Шедевр! Впрочем, как обычно.
- Невероятная съемка.
- Просто восторг! Повезло однажды видеть это вживую! Запомнилось.
- Я тоже вчера видела, но не знала, что это Венера.
- Я как раз в это время летела в самолете, это было невероятно красиво, – пишут комментаторы после просмотра.
В июле Доценко рассказывал, что один из самых суровых уголков Земли оказался совсем рядом с Алматы.
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