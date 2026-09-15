Казахстанка пять лет рассказывала детям о "командировке", скрывая страшную правду

Осужденная за крупное мошенничество жительница области Абай пять лет скрывала от собственных детей, что сидит в тюрьме. Все это время женщина уверяла их, что находится в долгой командировке, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе областного ДУИС. По данным ведомства, в 2021 году 45-летнюю многодетную мать приговорили к шести годам лишения свободы.

Она обманула пятерых знакомых больше чем на 10 млн тенге. Попав в женскую колонию, осужденная вместе с мужем решила не говорить детям правду.

"Когда я оказалась в колонии, самым тяжелым для меня было осознание того, что я пропускаю детство своих детей. Мы с мужем решили: чтобы не травмировать их, не стали говорить им правду, и мне было очень стыдно признаться, что их мама отбывает наказание. По телефонной связи я говорила детям, что нахожусь в длительной командировке. Так прошло пять лет", – поделилась она.

Правда выяснилась только на дне открытых дверей в исправительном учреждении, куда приехали все пятеро детей. Старший сын за время отсутствия матери успел поступить в университет, а младшая дочь, которой на момент ареста было всего два года, пошла в первый класс.

Сейчас женщина готовится к освобождению – до окончания шестилетнего срока ей осталось отбыть ровно полгода. В администрации исправительного учреждения отмечают, что сохранение таких семейных связей крайне важно для социальной адаптации осужденных после выхода на свободу.

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