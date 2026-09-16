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Общество

Синоптики предупредили о надвигающемся на Казахстан циклоне с дождями

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 10:00 Фото: unsplash
В ближайшие дни – с 17 по 19 сентября 2026 года – погода в Казахстане заметно изменится. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Согласно релизу метеорологов, на смену антициклону, который принес прекращение осадков и понижение температуры практически на всей территории страны, придет циклон.

"Сначала он принесет дожди с грозами и порывистым ветром в западные регионы, а затем переместится на север Казахстана".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, подчеркивают специалисты, юг страны перемена погоды практически не затронет.

Здесь под влиянием теплых воздушных масс, поступающих со стороны Узбекистана, сохранится теплая погода, преимущественно без осадков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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