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События

"Очень редкие и ценные кадры": космический корабль сняли в ночном небе Алматы

космический корабль сняли на видео в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 09:13 Фото: Instagram/dots_foto
Известному фотографу удалось в Алматы снять запуск космического корабля "Прогресс МС-35", стартовавшего с Байконура 16 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Доценко отметил, что для Алматы это была редкая возможность увидеть космический старт своими глазами.

"Да, в это сложно поверить, ведь расстояние до Байконура по прямой составляет более 1 000 километров! Но благодаря удачному времени запуска – сразу после заката, сегодня мне удалось увидеть так называемую "медузу". Такое явление возникает, когда реактивные газы ракеты на большой высоте освещаются лучами уже зашедшего за горизонт Солнца. На земле давно темно, а на высоте в сотни километров еще продолжается день. Я заранее рассчитал точку съемки, чтобы ракета прошла точно на фоне символа Алматы – телебашни Коктобе. Расчеты не подвели, да и погода в этот вечер оказалась на моей стороне", – написал фотограф.

В результате ему удалось увидеть, сфотографировать и снять на видео этот космический старт прямо из Алматы.

"Очень редкие и ценные кадры", – отметил Доценко.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" направилась с Байконура к Международной космической станции. Стыковка с модулем "Поиск" запланирована на 19 сентября в 18:46 по времени Астаны. "Прогресс" доставит на МКС более 2,4 тонны груза – топливо, воду, кислород, продукты, медикаменты и оборудование. В составе груза также есть оборудование для семи научных экспериментов, включая "Теледроид" по дистанционному управлению антропоморфным роботом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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