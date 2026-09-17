Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Казахстан 21 сентября
Десница – правая рука святого – постоянно хранится на греческом острове Корфу. В Казахстан ее привозят по прошению Православной Церкви Казахстана с согласия митрополита Корфского Нектария.
Святыню можно будет увидеть в следующие даты:
21-22 сентября – Караганда, Троицкий кафедральный собор;
23 сентября – Уральск, Михайловский кафедральный собор;
24-25 сентября – Усть-Каменогорск, Андреевский кафедральный собор;
26-27 сентября – Астана, Успенский кафедральный собор;
28-29 сентября – Петропавловск, Вознесенский кафедральный собор;
30 сентября – 1 октября – Костанай, Константино-Еленинский кафедральный собор;
2-6 октября – Алматы, Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря;
7 октября – Байконур, Георгиевский храм;
8-9 октября – Павлодар, Благовещенский кафедральный собор;
9-10 октября – Шымкент, Никольский кафедральный собор.
В православной традиции святитель Спиридон Тримифунтский считается чудотворцем и помощником в различных жизненных обстоятельствах. Верующие обращаются к нему с молитвами об исцелении, помощи в работе и для прекращения материальных трудностей, а также о примирении и благополучии близких.
Святитель Спиридон родился примерно 270 году нашей эры на острове Кипр. В 325 году он участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее. Умер в 348 году. Его мощи с XV века находятся на острове Корфу, а десница была передана православным в 1984 году.
Как отмечается, ранее десница святителя Спиридона Тримифунтского в Казахстан не привозилась.
Весной, в преддверии Пасхи, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр назвал, какие святыни привезут в страну и что запланировано в течение 2026 года.