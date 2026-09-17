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События

Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Казахстан 21 сентября

Великая православная святыня посетит Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 18:17 Фото: Zakon.kz
В Казахстан прибудет ковчег с нетленной десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Православная святыня посетит 10 городов страны, сообщает Zakon.kz.

Десница – правая рука святого – постоянно хранится на греческом острове Корфу. В Казахстан ее привозят по прошению Православной Церкви Казахстана с согласия митрополита Корфского Нектария.

Святыню можно будет увидеть в следующие даты:

21-22 сентября – Караганда, Троицкий кафедральный собор;

23 сентября – Уральск, Михайловский кафедральный собор;

24-25 сентября – Усть-Каменогорск, Андреевский кафедральный собор;

26-27 сентября – Астана, Успенский кафедральный собор;

28-29 сентября – Петропавловск, Вознесенский кафедральный собор;

30 сентября – 1 октября – Костанай, Константино-Еленинский кафедральный собор;

2-6 октября – Алматы, Софийский собор Иверско-Серафимовского монастыря;

7 октября – Байконур, Георгиевский храм;

8-9 октября – Павлодар, Благовещенский кафедральный собор;

9-10 октября – Шымкент, Никольский кафедральный собор.

святителя Спиридона Тримифунтского, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 18:17

Фото: Zakon.kz

В православной традиции святитель Спиридон Тримифунтский считается чудотворцем и помощником в различных жизненных обстоятельствах. Верующие обращаются к нему с молитвами об исцелении, помощи в работе и для прекращения материальных трудностей, а также о примирении и благополучии близких.

Святитель Спиридон родился примерно 270 году нашей эры на острове Кипр. В 325 году он участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее. Умер в 348 году. Его мощи с XV века находятся на острове Корфу, а десница была передана православным в 1984 году.

Как отмечается, ранее десница святителя Спиридона Тримифунтского в Казахстан не привозилась.

Весной, в преддверии Пасхи, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр назвал, какие святыни привезут в страну и что запланировано в течение 2026 года.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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