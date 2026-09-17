Два Shacman с одинаковыми номерами попались полиции в Акмолинской области

Необычный случай произошел на трассе в Акмолинской области. Полицейские заметили два одинаковых грузовика Shacman одного цвета и модели. Но самое интересное было в том, что на них обоих были установлены одинаковые госномера, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал командир 1-го взвода роты патрульной полиции Департамента полиции (ДП) Акмолинской области капитан полиции Жангельды Алибеков, с таким случаем он столкнулся впервые.

"Случай произошел 15 сентября на 29-м км автодороги Астана – Караганда – Алматы. Полицейские сразу остановили оба автомобиля для проверки. При проверке первого автомобиля нарушений не выявили. А вот со вторым автомобилем возникли серьезные проблемы. Оказалось, что государственный регистрационный номер не соответствовал VIN-коду транспортного средство. Кроме того, транспортное средство вообще не было зарегистрировано", – прокомментировали полицейские.

За рулем находился житель Астаны. Он пояснил, что автомобиль ему не принадлежит и он выполняет лишь функции водителя.

"В ходе проверки выяснилось, что на незарегистрированный автомобиль установили подложный государственный регистрационный номер, после чего на нем продолжили ездить". ДП Акмолинской области

По данному факту прошел суд. Водителю назначили трое суток административного ареста и лишили права управления транспортными средствами сроком на один год.

В отношении владельца автомобиля также составили административный материал за установку подложного государственного регистрационного номера.

Полицейские напоминают водителям, что перед тем как выезжать на дорогу, убедитесь, что автомобиль зарегистрирован, а государственные регистрационные номера соответствуют именно вашему транспортному средству. Нарушение этих требований может привести к серьезной ответственности.

В другом случае свадебный кортеж в стиле 90-х привлек внимание полиции в Актюбинской области. После появления видео в соцсетях правоохранители нашли участников торжества и привлекли их к ответственности за нарушения ПДД.