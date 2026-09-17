Стрельба пиротехникой в баре Актау: осужден посетитель
Фото: pixabay
Пять лет лишения свободы получил житель Актау за стрельбу в ночном баре. Суд признал мужчину виновным в хулиганстве, сообщает Zakon.kz.
Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области пишет, что суд вынес решение по делу о стрельбе в баре Актау.
"Приговором суда мужчин признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РК (Хулиганство) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет".Прокуратура Мангистауской области
Напомним, в ночь с 7 на 8 июля в баре Актау в результате конфликта мужчина выстрелил в лицо другому гостю из пиротехнического устройства "Сигнал охотника". Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.
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