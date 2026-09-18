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Политика

Токаев назначил Нурлана Абдирова председателем Центральной избирательной комиссии

Нурлан Абдиров, председатель Центральной избирательной комиссии , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:05 Фото: election.gov.kz
Нурлан Абдиров переназначен председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана. Этот пост он занимает с 25 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня, 18 сентября 2026 года.

"Указом главы государства Абдиров Нурлан Мажитович назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации.

Нурлан Абдиров родился 12 января 1961 года.

Окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР, Очную адъюнктуру Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР (Москва), 4-месячные Курсы руководящего состава в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (Германия).

Трудовая деятельность

В 1982-1997 годах занимался преподавательской деятельностью в Карагандинской Высшей школе МВД.

В 1997-2000 годах работал секретарем Государственной комиссии Казахстана по контролю за наркотиками.

В 2000-2002 годах занимал должности заместителя председателя Агентства по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, а также заместителя председателя профильного комитета Министерства юстиции.

В 2002-2009 годах работал в Секретариате Совета Безопасности Казахстана, в том числе занимал должности государственного инспектора, заведующего отделом общественной и экологической безопасности, заместителя заведующего и заведующего Секретариатом Совета Безопасности.

С 2009 по 2020 год был депутатом Мажилиса Парламента Казахстана IV, V и VI созывов, возглавлял Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе.

В августе-сентябре 2020 года – депутат Сената Парламента. С сентября 2020 года по январь 2022 года занимал должность заместителя председателя Сената.

25 января 2022 года указом президента Казахстана назначен председателем Центральной избирательной комиссии.

Также указами Токаева Эльвира Азимова сохранила пост председателя Конституционного суда и Алихан Смаилов остался главой Высшей аудиторской палаты.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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