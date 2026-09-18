От +31 до +20°С: погода резко изменится в Алматы

В ближайшую неделю в мегаполисе ожидается переменчивая погода: после летних +29+31°С в начале недели температура к выходным заметно снизится. Синоптики также прогнозируют осадки и усиление ветра. Подробный ежедневный прогноз – в материале Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, с началом рабочей недели в городе ожидаются дождь и порывистый ветер, в дневные и вечерние часы возможна гроза.

"Но с 22-23 сентября установится преимущественно сухая погода с переменной облачностью, дневная температура сохранится на уровне +25+27°С. Во второй половине недели – 24 и 25 сентября – в дневные часы вновь прогнозируются дожди и сильный ветер, но в основном в верхних горных районах города. Температура воздуха в эти дни заметно снизится: ночью до +12+14°С, днем до +20+22°С". Даулет Кисебаев

Прогноз погоды по Алматы на 19 – 25 сентября 2026 года:

19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

20 сентября: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

21 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

22-23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

24-25 сентября: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

О том, каким будет октябрь 2026 года в Казахстане, можно узнать по этой ссылке.