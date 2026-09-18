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События

Казахстанка устроила "ад" медикам скорой помощи, приехавшим спасать девушку

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 01:59 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области жительницу поселка Майкаин оштрафовали почти на 130 тысяч тенге за оскорбление фельдшера скорой помощи и воспрепятствование ее работе. Выходку сельчанки зафиксировал персональный видеожетон медиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи. По их данным, инцидент произошел 5 сентября, когда медики прибыли по вызову к девушке, которой потребовалась срочная помощь.

На месте врачи пытались выяснить состояние пациентки и начать лечение, однако находившаяся рядом женщина стала провоцировать конфликт.

"Практически все это время рядом находилась женщина, оскорблявшая фельдшера службы 103 и даже пытавшаяся препятствовать ее работе. Все это было запечатлено на видеожетон, который представители Павлодарской областной станции скорой помощи используют во время каждого вызова уже больше года. Эта запись и стала основным доказательством правонарушения во время суда", – говорится в сообщении.

Суд рассмотрел материалы дела и признал женщину виновной по части 2 статьи 80-1 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Проявление неуважения к медицинским или фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей").

В качестве наказания суд первой инстанции наложил на нее штраф в размере 30 МРП (129 750 тенге). Постановление суда, вынесенное 17 сентября, еще не вступило в законную силу.

Ранее бригаде скорой помощи понадобилась защита полиции в Алматы.

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Канат Болысбек
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