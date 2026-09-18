Казахстанка устроила "ад" медикам скорой помощи, приехавшим спасать девушку

В Павлодарской области жительницу поселка Майкаин оштрафовали почти на 130 тысяч тенге за оскорбление фельдшера скорой помощи и воспрепятствование ее работе. Выходку сельчанки зафиксировал персональный видеожетон медиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи. По их данным, инцидент произошел 5 сентября, когда медики прибыли по вызову к девушке, которой потребовалась срочная помощь.

На месте врачи пытались выяснить состояние пациентки и начать лечение, однако находившаяся рядом женщина стала провоцировать конфликт.

"Практически все это время рядом находилась женщина, оскорблявшая фельдшера службы 103 и даже пытавшаяся препятствовать ее работе. Все это было запечатлено на видеожетон, который представители Павлодарской областной станции скорой помощи используют во время каждого вызова уже больше года. Эта запись и стала основным доказательством правонарушения во время суда", – говорится в сообщении.

Суд рассмотрел материалы дела и признал женщину виновной по части 2 статьи 80-1 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Проявление неуважения к медицинским или фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей").

В качестве наказания суд первой инстанции наложил на нее штраф в размере 30 МРП (129 750 тенге). Постановление суда, вынесенное 17 сентября, еще не вступило в законную силу.

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