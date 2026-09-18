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Казахстанка стала "миллионершей" после жесткого падения на льду

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 01:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жамбылской области Кордайский районный суд успешно примирил бывшую сотрудницу коммунального предприятия и ее работодателя. Женщина, получившая тяжелую травму во время уборки снега, добилась финансовой компенсации, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в декабре 2023 года. Эколог предприятия по жилищно-коммунальному хозяйству местного акимата во время выполнения трудовых обязанностей вышла на уборку снега.

Подметая улицу, женщина поскользнулась и упала, получив серьезные повреждения.

"Полученная травма была признана тяжелой производственной травмой. Вина работодателя в произошедшем несчастном случае установлена в размере 100%". Кордайский районный суд Жамбылской области

Согласно медицинскому заключению, пострадавшая потеряла 50% трудоспособности. Врачи рекомендовали ей пройти дополнительную медицинскую помощь, курс социальной реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Чтобы покрыть расходы на восстановление, женщина обратилась с иском в суд. В ходе судебного процесса стороны воспользовались примирительными процедурами и смогли прийти к соглашению.

По его условиям коммунальное предприятие обязалось выплатить пострадавшей 1,6 млн тенге в течение трех рабочих дней после вступления решения в силу.

Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее вТаразе суд встал на сторону бывшей сотрудницы исправительного учреждения, которую руководство незаконно уволило, обвинив в прогулах. Женщине удалось не только вернуть работу, но и добиться выплаты солидной компенсации.

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Канат Болысбек
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