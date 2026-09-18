Стартовал прием заявок на юбилейные премии "Тұмар" и "Үркер" в рамках Qazaqstan Media Awards
Об этом 18 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана. По данным ведомства, в текущем году в честь 10-летия национальные премии "Тұмар" и "Үркер" пройдут под эгидой Qazaqstan Media Awards.
За годы проведения национальные премии "Тұмар" и "Үркер" стали важной частью медиа-сферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и проекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.
"К участию в конкурсе, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан, допускаются республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиа-контента", – говорится в сообщении.
К участию принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно. В конкурсе могут участвовать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ.
Прием заявок на участие в конкурсе открыт с 18 сентября по 2 октября 2026 года включительно на официальном сайте премии QMA.kz по двум основным направлениям.
Телевизионная журналистика
- Лучший телеведущий
- Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью)
- Лучший телесериал
- Лучшая информационно-аналитическая программа
- Лучший документальный проект
- Лучший проект в сфере общественной ответственности ("Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан")
Печатная, интернет- и радиожурналистика
- Лучший журналист года
- Лучший материал года (интервью, репортаж, статья)
- Лучший аналитический материал
- Лучший медиапроект (YouTube, подкаст)
- Лучший радиопроект
Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта
Отдельное внимание в 2026 году уделено будущему журналистики и новым технологиям. Впервые появляется номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиа-сферы.
Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиа-эксперты.
Ранее сообщалось, что в Алматы наградили работников СМИ.