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События

Стартовал прием заявок на юбилейные премии "Тұмар" и "Үркер" в рамках Qazaqstan Media Awards

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 20:06 Фото: freepik
В Казахстане стартовал прием заявок на главную медиапремию Qazaqstan Media Awards 2026, объединившую 10-е премии "Тұмар" и "Үркер". Впервые в конкурсе наградят лучшие проекты в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана. По данным ведомства, в текущем году в честь 10-летия национальные премии "Тұмар" и "Үркер" пройдут под эгидой Qazaqstan Media Awards.

За годы проведения национальные премии "Тұмар" и "Үркер" стали важной частью медиа-сферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и проекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.

"К участию в конкурсе, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан, допускаются республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиа-контента", – говорится в сообщении.

К участию принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно. В конкурсе могут участвовать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт с 18 сентября по 2 октября 2026 года включительно на официальном сайте премии QMA.kz по двум основным направлениям.

Телевизионная журналистика

  1. Лучший телеведущий
  2. Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью)
  3. Лучший телесериал
  4. Лучшая информационно-аналитическая программа
  5. Лучший документальный проект
  6. Лучший проект в сфере общественной ответственности ("Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан")

Печатная, интернет- и радиожурналистика

  1. Лучший журналист года
  2. Лучший материал года (интервью, репортаж, статья)
  3. Лучший аналитический материал
  4. Лучший медиапроект (YouTube, подкаст)
  5. Лучший радиопроект

Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта

Отдельное внимание в 2026 году уделено будущему журналистики и новым технологиям. Впервые появляется номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиа-сферы.

Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиа-эксперты.

Ранее сообщалось, что в Алматы наградили работников СМИ.

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Канат Болысбек
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