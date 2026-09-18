Стартовал прием заявок на юбилейные премии "Тұмар" и "Үркер" в рамках Qazaqstan Media Awards

В Казахстане стартовал прием заявок на главную медиапремию Qazaqstan Media Awards 2026, объединившую 10-е премии "Тұмар" и "Үркер". Впервые в конкурсе наградят лучшие проекты в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана. По данным ведомства, в текущем году в честь 10-летия национальные премии "Тұмар" и "Үркер" пройдут под эгидой Qazaqstan Media Awards.

За годы проведения национальные премии "Тұмар" и "Үркер" стали важной частью медиа-сферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и проекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.

"К участию в конкурсе, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан, допускаются республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиа-контента", – говорится в сообщении.

К участию принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно. В конкурсе могут участвовать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт с 18 сентября по 2 октября 2026 года включительно на официальном сайте премии QMA.kz по двум основным направлениям.

Телевизионная журналистика

Лучший телеведущий Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью) Лучший телесериал Лучшая информационно-аналитическая программа Лучший документальный проект Лучший проект в сфере общественной ответственности ("Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан")

Печатная, интернет- и радиожурналистика

Лучший журналист года Лучший материал года (интервью, репортаж, статья) Лучший аналитический материал Лучший медиапроект (YouTube, подкаст) Лучший радиопроект

Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта

Отдельное внимание в 2026 году уделено будущему журналистики и новым технологиям. Впервые появляется номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиа-сферы.

Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиа-эксперты.

Ранее сообщалось, что в Алматы наградили работников СМИ.