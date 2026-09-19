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События

Будущий экопарк Караганды пополнился 500 деревьями

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 12:23 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде продолжают создавать экопарк площадью более 200 гектаров. Сегодня, во Всемирный день чистоты, здесь высадили еще 500 саженцев в рамках экологической программы "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В акции приняли участие студенты, волонтеры, участники и выпускники "Талдау мектебі" – "Школы аналитики".

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 12:23

Фото: акимат Карагандинской области

"Мы пригласили неравнодушных жителей города, студентов и волонтеров принять участие в экологической акции. Такие инициативы объединяют людей и помогают сделать наш город зеленее и комфортнее", – считает заместитель директора Молодежного ресурсного центра Карагандинской области Ардана Марзанова.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 12:23

Фото: акимат Карагандинской области

Акция проходит не только в Караганде, но и в других городах и районах области.

К посадке присоединились аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и общественный деятель Маулен Ашимбаев.

""Таза Қазақстан" – это очень важная инициатива нашего президента. Через пять лет мы приедем сюда, и здесь будет целый лес. И будем с гордостью говорить, что тоже стояли у истоков создания этого парка", – отметил Маулен Ашимбаев.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 12:23

Фото: акимат Карагандинской области

Для студента колледжа IT-бизнеса Максима Федкевича участие в акции стало первым опытом посадки деревьев.

"Это первое дерево, которое я посадил своими руками. Для меня это особенно важно, потому что сегодня мы делаем вклад не только в благоустройство города, но и в его будущее. Считаю, что молодежь должна активно участвовать в таких инициативах, ведь именно нам предстоит здесь жить и развивать наш город. Уверен, что со временем парк станет зеленым и уютным местом для прогулок горожан", – говорит Максим Федкевич.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 12:23

Фото: акимат Карагандинской области

Создание экопарка началось в мае этого года. Тогда на его территории высадили четыре тысячи деревьев – дубы, яблони, сосны и карагачи. Здесь же заложили символический камень с надписью "Таза Қазақстан". Сегодня почти все высаженные деревья прижились. Для их полива установили систему капельного орошения. Работы по созданию экопарка продолжаются.

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Айсулу Омарова
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