Будущий экопарк Караганды пополнился 500 деревьями

Для студента колледжа IT-бизнеса Максима Федкевича участие в акции стало первым опытом посадки деревьев.

Фото: акимат Карагандинской области

Создание экопарка началось в мае этого года. Тогда на его территории высадили четыре тысячи деревьев – дубы, яблони, сосны и карагачи. Здесь же заложили символический камень с надписью "Таза Қазақстан". Сегодня почти все высаженные деревья прижились. Для их полива установили систему капельного орошения. Работы по созданию экопарка продолжаются.