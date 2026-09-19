#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
События

"Таза Қазақстан": в Павлодаре обновляют зеленый фонд и высаживают новые аллеи

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:02 Фото: акимат Павлодара
В Павлодаре в рамках акции "Таза Қазақстан" продолжается месяц чистоты и благоустройства. Горожане убирают территории и активно участвуют в обновлении зеленого фонда – в разных районах появляются новые аллеи, высаживаются взрослые деревья и тысячи саженцев, сообщает Zakon.kz.

Месяц чистоты и благоустройства в рамках республиканской экологической акции проходит с 12 сентября по 12 октября.

Одним из направлений работы стало обновление городских насаждений. Согласно трехлетнему проекту по озеленению, с 2023 по 2025 год в Павлодаре высадили около 60 тыс. деревьев и саженцев разных пород. Сосны, ели, березы, рябины, можжевельник и татарский клен появились в микрорайоне "Жастар", а также на территории зеленого пояса между садоводством "Фрегат-1" и АО "Алюминий Казахстана".

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:02

Фото: акимат Павлодара

Новая липовая аллея появилась и в Усольском микрорайоне. Ее высадили во время городского субботника. Жители близлежащих многоэтажек сами предложили создать здесь аллею из мелколистных лип из 60 взрослых деревьев.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:02

Фото: акимат Павлодара

До конца осеннего сезона здесь планируют высадить еще 635 деревьев этой породы.

По словам эксперта-биолога общественного фонда "Берегиня-Био" Татьяны Пономаревой, обновление зеленых насаждений проводится с учетом результатов инвентаризации и дендроплана города.

"Главная задача – реконструкция зеленого фонда, который во многих местах уже устарел. Некоторым деревьям 50-60 лет. Кроме того, не все породы выдерживают городские условия. Есть большие участки, которые со временем потеряли эстетическую и экологическую ценность. Поэтому вместо старых деревьев высаживаем крупномерные саженцы с уже сформированной кроной. Они быстрее адаптируются, начинают активно расти уже на второй-третий год и сразу выполняют экологическую и эстетическую функции. Со временем эти деревья станут полноценной частью городского зеленого фонда", – рассказала Татьяна Пономарева.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:02

Фото: акимат Павлодара

Работы по озеленению продолжаются и на территории зеленого пояса. Весной этого года здесь высадили 9 тыс. саженцев на восточной стороне Нового ипподрома, за Щербактинским мостом. Осенью планируется добавить еще около 10 тыс. растений.

Кроме того, последние два года на улицах Павлодара высадили 819 мелколистных лип. По наблюдениям экспертной группы, приживаемость деревьев составляет 100%.

В уборке территории и высадке деревьев в районе Усольского моста приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов и аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:02

Фото: акимат Павлодара

Глава региона отметил, что обновление зеленого фонда должно стать долгосрочной задачей не только для Павлодара, но и для других городов области.

"В разных частях города необходимо обновлять зеленые насаждения. Это стратегическая задача, и работу нужно продолжать. Такой же подход необходимо применять и в других городах. В первую очередь это касается Аксу. Нужно разработать дендроплан и определить состояние старовозрастных деревьев. Многие наши города активно развивались в период индустриализации в 1950-1960-е годы, тогда было высажено большое количество деревьев. Теперь пришло время обновлять этот фонд. В Павлодаре мы уже встали на этот путь", – сказал Асаин Байханов.

В субботниках участвуют государственные служащие, представители бизнеса, общественных организаций, волонтеры и жители города. За время проведения мероприятий в рамках "Таза Қазақстан" вывезено около 2 тыс. тонн мусора.

До 12 октября городской полигон будет бесплатно принимать отходы от жителей. Кроме того, отдел ЖКХ акимата Павлодара предоставляет специализированную технику для вывоза мусора по заявкам горожан.

Месяц чистоты и благоустройства продлится до 12 октября. Его цель – поддержать порядок в городе, повысить экологическую культуру и вовлечь жителей в заботу об окружающей среде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Акмарал Есимханова
Читайте также
Продолжается в Актюбинской области
12:25, 03 июля 2024
В Актюбинской области продолжается общенациональная акция "Таза Қазақстан"
акция &quot;Таза Қазақстан&quot;, Актобе, жители
17:42, 10 апреля 2026
"Таза Қазақстан": в Актобе прошла масштабная акция "Таза қала"
Таза Казахстан, уборка, Шымкент, субботник
16:34, 05 августа 2026
"Таза Қазақстан": в Шымкенте продолжаются экологические акции и работы по озеленению
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко
16:47, Сегодня
Казахстан проиграл второй матч Таиланду в Кубке Дэвиса, ведя в счёте 2:0
Маурисио Руффи
16:21, Сегодня
Перейра поставил на победу Руффи в бою с Царукяном
Никита Бояркин
15:44, Сегодня
Казахстанский вратарь "Адмирала" Бояркин отстоял "на ноль" в матче КХЛ против "Северсталя"
Паоло Коста
15:19, Сегодня
"Это может быть в ноябре или декабре": Коста озвучил условие боя с Анкалаевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: