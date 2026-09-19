"Таза Қазақстан": в Павлодаре обновляют зеленый фонд и высаживают новые аллеи

В Павлодаре в рамках акции "Таза Қазақстан" продолжается месяц чистоты и благоустройства. Горожане убирают территории и активно участвуют в обновлении зеленого фонда – в разных районах появляются новые аллеи, высаживаются взрослые деревья и тысячи саженцев, сообщает Zakon.kz.

Месяц чистоты и благоустройства в рамках республиканской экологической акции проходит с 12 сентября по 12 октября.

Одним из направлений работы стало обновление городских насаждений. Согласно трехлетнему проекту по озеленению, с 2023 по 2025 год в Павлодаре высадили около 60 тыс. деревьев и саженцев разных пород. Сосны, ели, березы, рябины, можжевельник и татарский клен появились в микрорайоне "Жастар", а также на территории зеленого пояса между садоводством "Фрегат-1" и АО "Алюминий Казахстана".

Фото: акимат Павлодара

Новая липовая аллея появилась и в Усольском микрорайоне. Ее высадили во время городского субботника. Жители близлежащих многоэтажек сами предложили создать здесь аллею из мелколистных лип из 60 взрослых деревьев.

Фото: акимат Павлодара

До конца осеннего сезона здесь планируют высадить еще 635 деревьев этой породы.

По словам эксперта-биолога общественного фонда "Берегиня-Био" Татьяны Пономаревой, обновление зеленых насаждений проводится с учетом результатов инвентаризации и дендроплана города.

"Главная задача – реконструкция зеленого фонда, который во многих местах уже устарел. Некоторым деревьям 50-60 лет. Кроме того, не все породы выдерживают городские условия. Есть большие участки, которые со временем потеряли эстетическую и экологическую ценность. Поэтому вместо старых деревьев высаживаем крупномерные саженцы с уже сформированной кроной. Они быстрее адаптируются, начинают активно расти уже на второй-третий год и сразу выполняют экологическую и эстетическую функции. Со временем эти деревья станут полноценной частью городского зеленого фонда", – рассказала Татьяна Пономарева.

Фото: акимат Павлодара

Работы по озеленению продолжаются и на территории зеленого пояса. Весной этого года здесь высадили 9 тыс. саженцев на восточной стороне Нового ипподрома, за Щербактинским мостом. Осенью планируется добавить еще около 10 тыс. растений.

Кроме того, последние два года на улицах Павлодара высадили 819 мелколистных лип. По наблюдениям экспертной группы, приживаемость деревьев составляет 100%.

В уборке территории и высадке деревьев в районе Усольского моста приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов и аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Фото: акимат Павлодара

Глава региона отметил, что обновление зеленого фонда должно стать долгосрочной задачей не только для Павлодара, но и для других городов области.

"В разных частях города необходимо обновлять зеленые насаждения. Это стратегическая задача, и работу нужно продолжать. Такой же подход необходимо применять и в других городах. В первую очередь это касается Аксу. Нужно разработать дендроплан и определить состояние старовозрастных деревьев. Многие наши города активно развивались в период индустриализации в 1950-1960-е годы, тогда было высажено большое количество деревьев. Теперь пришло время обновлять этот фонд. В Павлодаре мы уже встали на этот путь", – сказал Асаин Байханов.

В субботниках участвуют государственные служащие, представители бизнеса, общественных организаций, волонтеры и жители города. За время проведения мероприятий в рамках "Таза Қазақстан" вывезено около 2 тыс. тонн мусора.

До 12 октября городской полигон будет бесплатно принимать отходы от жителей. Кроме того, отдел ЖКХ акимата Павлодара предоставляет специализированную технику для вывоза мусора по заявкам горожан.

Месяц чистоты и благоустройства продлится до 12 октября. Его цель – поддержать порядок в городе, повысить экологическую культуру и вовлечь жителей в заботу об окружающей среде.