Дархан Сатыбалды поздравил алматинцев с Днем города

В Алматы проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, который традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. На различных локациях запланированы концерты, фестивали, представления и другие активности, сообщает Zakon.kz.

На площади Абая стартовал Otbasy Fest, где аким города Дархан Сатыбалды обратился к алматинцам с поздравлениями.

"От всей души поздравляю всех с Днём города и благодарю каждого жителя за вклад в развитие нашего мегаполиса. Согласно исследованиям международных рейтинговых агентств, Алматы признан самым красивым городом Центральной Азии и вошёл в число 30 ведущих городов Глобального Юга. Особое внимание развитию Алматы уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечая его историческую значимость как колыбели независимости страны. Благодаря проводимой политике сегодня объём экономики города составляет 72 миллиарда долларов США. Более 40% иностранных инвестиций, привлекаемых в Казахстан, четверть валового внутреннего продукта страны, а также треть доходов государственного бюджета приходится на Алматы", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Аким Алматы подчеркнул важность возвращения Алматы статуса города-сада, призвав всех приложить усилия для достижения этой цели. Для этого создаётся сеть городских питомников с посадочным материалом и к 2030 году планируется высадить более миллиона деревьев на улицах, в скверах и парках города. Это часть масштабной модернизации города. Ремонтные работы, которые сегодня ведутся на улицах и в общественных пространствах, будут формировать современный облик Алматы в ближайшие годы.

Фото: акимат Алматы

"Алматы всегда являлся эталонным образцом высокой духовности, иконой поведения в обществе. Пора нам дружно взяться за формирование новой общественной этики, в основе которой должно лежать, уважение друг к другу, сдержанность в проявлении чувств, высокая гражданская ответственность. В этом должен проявляться наш подлинный алматинский дух", – отметил Дархан Сатыблады.

После поздравительной речи глава мегаполиса наградил званием "Почетный гражданин города Алматы" 10 жителей, которые внесли весомый вклад в развитие Алматы. В их число вошли ветераны труда, общественные деятели, представители сфер культуры, строительства, здравоохранения, а также деятели образования, спорта и предпринимательства. Звания удостоены ветеран труда и государственный деятель Гайникен Бибатырова, ветеран труда Клара Летникова, дирижёр и композитор Мурат Серкеев, живописец Амандос Аканаев, архитектор и градостроитель Орысбай Баймырзаев, общественный деятель Орынбай Даирбеков, легкоатлет, чемпион и рекордсмен СССР Амин Туяков, академик НАН РК, профессор, доктор медицинских наук Болатбек Баймаханов, государственный деятель и предприниматель Калдыбай Казанбаев, а также представитель сферы благоустройства Александр Кин.

Фото: акимат Алматы

Мероприятие продолжилось выступлениями фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы", артистов Казахского государственного цирка, коллектив ASU и театра традиционного искусства "Алатау". Вечер завершат концерт Ratovich и программа Best of NE PROSTO ORCHESTRA.

Главные музыкальные события развернутся на площади Астана. Здесь пройдет праздничная концертная программа с участием вокального хора "Сенім", академического оркестра "Отырар сазы", ансамбля "Рабат", группы "Астра", Muzart Life и других исполнителей. Вечером стартует музыкальный фестиваль Almaty Vibes, на сцену которого выйдут Мақпал Жүнісова, Мирас Жүгінісов, KALIFARNIYA, ALPHA, Айдана Меденова, Жандос Қаржаубай и другие популярные артисты.

20 сентября площадь Астана примет фестиваль Almaty Zhuldyzy. Перед зрителями выступят Азамат Төрехан, Дана Кентай, группа Kesh You, ILHAN, ансамбль "Дос-Мұқасан", Роза Рымбаева, группа "Ялла" и другие исполнители. Хедлайнером вечера станет всемирно известный DJ IMANBEK.

На пешеходной улице Панфилова в течение двух дней будет проходить традиционный фестиваль Alma Qala Fest. Для гостей подготовлены детская и этнозоны, экозона, кинозона, Digital-зона, спортивные площадки и фудкорт. Одним из главных событий фестиваля станет продажа более 200 тонн знаменитого алматинского апорта.