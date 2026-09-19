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События

В СКО жители семьями и трудовыми династиями вышли на субботник: высажено более 17 тысяч деревьев

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:43 Фото: акимат Северо-Казахстанской области
Сегодня Северо-Казахстанская область присоединилась к Всемирному дню чистоты – World Cleanup Day. Во всех районах региона прошли субботники, посадка деревьев и уборка территорий, сообщает Zakon.kz.

Участие приняли трудовые династии, семьи, волонтеры, представители общественности, государственного сектора, бизнеса и все неравнодушные жители области.

Экологическая акция получила продолжение в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан". Особенно показательно, что жители выходили на мероприятия семьями и коллективами, приобщая к экологической культуре детей. В Петропавловске одной из центральных площадок стал экопарк Qyzyljar, где прошла масштабная посадка деревьев. В ней приняли участие семьи, представители трудовых коллективов и общественности. К акции присоединился аким области Гауез Нурмухамбетов.

"Сегодня отмечается Всемирный день чистоты – World Cleanup Day. В нашей стране идеи этого дня находят продолжение в общенациональной инициативе главы государства "Таза Қазақстан", направленной на благоустройство, озеленение и формирование экологической культуры. Чистота и порядок начинаются прежде всего с личной ответственности каждого из нас – с бережного отношения к своему двору, улице, парку и природе родного края. Благодарю всех, кто принимает участие в этой большой работе и своим трудом делает Северо-Казахстанскую область чище, зеленее и комфортнее", – отметил глава региона.
субботник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:43

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В экопарке также работала экологическая ярмарка. Для участников провели мастер-классы по изготовлению изделий из вторичного сырья, показали процесс сбора и переработки пластика, для детей организовали интерактивную программу, эстафеты и игры. Один из мастер-классов провела резидент Qyzyljar Creative Center Асель Шакимова. Участникам предложили изготовить многоразовые авоськи из старых футболок.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:43

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

"Футболки, которые уже невозможно носить или передать для дальнейшего использования, мы пытаемся превратить в полезную вещь. Из них можно сделать авоську, в которой удобно носить сменную обувь, вещи или продукты", – рассказала Асель Шакимова.
субботник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:43

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Также в Парке Первого Президента Петропавловска прошла традиционная экологическая акция по обновлению птичьих кормушек. Более ста учащихся городских школ, среди которых активисты школьного самоуправления, воспитанники клуба "Жас Сарбаз" и просто активисты, провели ревизию парковой зоны, убрали пришедшие в негодность конструкции и установили новые кормушки.

"Мы с радостью поддерживаем такие проекты, потому что птицам действительно нужна наша помощь в холодный период. Сегодня мы с клубом "Сарбас" и другими ребятами прошли по всей территории парка, чтобы найти поврежденные кормушки. Здорово понимать, что наши усилия помогают сохранить природу и делают Парк Первого Президента уютнее для жителей и птиц", – поделился впечатлениями ученик 11-го класса первой гимназии города Петропавловска Мирас Кусумбаев.
субботник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:43

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В областном центре в рамках Всемирного дня чистоты прошла уборка территорий в разных локациях города. В том числе работы по благоустройству провели и в Парке Победы. Это место имеет особое значение, поскольку хранит память о подвиге героев, а также является одной из популярных площадок для прогулок и отдыха жителей и гостей Петропавловска.

Всего в этот день по области высажено 17 225 деревьев, участие в экологических мероприятиях приняли более 12 тысяч человек. С начала года в рамках "Таза Қазақстан" экологические акции объединили около 120 тысяч североказахстанцев. Общими усилиями вывезено более 143 тысяч тонн отходов, высажено свыше 113 тысяч деревьев и почти 5 тысяч кустарников, очищено 70 зон отдыха.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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