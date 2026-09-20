Ночью до +6°C, днем до +32°C: погода в трех мегаполисах Казахстана
Астана
20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днем +21...+23°C. Ветер 9-14 метров в секунду.
21 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +22...+24°C. Ветер 5-10 метров в секунду.
22 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +22...+24°C. Ветер 5-10 метров в секунду.
Алматы
20 сентября: переменная облачность, вечером кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +30...+32°C. Ветер 3-8 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.
21 сентября: переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +25...+27°C. Ветер 3-8 метров в секунду, ночью порывы до 13 метров в секунду.
22 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +25...+27°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
Шымкент
20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +27...+29°C. Ветер 8-13 метров в секунду.
21 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +28...+30°C. Ветер 8-13 метров в секунду.
22 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +30...+32°C. Ветер 8-13 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 20 сентября.