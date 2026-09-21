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События

Мчался за собакой: снежный барс выскочил прямо на туристок в горах Алматы

снежный барс в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:23 Фото: Instagram/oksana_perekupko
Снежный барс спустился близко к людям в горах Алматы. Его удалось снять на камеру мобильного телефона, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях 20 сентября 2026 года. С барсом прямо на горной тропе столкнулись две туристки.

"К нам с Викой на тропе присоединилась местная собачка. И, как часто это бывает в горах, стала нас сопровождать. Она забегала вперед, ждала и снова убегала. На одном из привалов она ушла вперед и вдруг мы услышали ее непрерывный, тревожный лай. Подходим ближе – шерсть дыбом, взгляд в одну точку. А впереди ничего не видно: солнце слепит, кусты, ели. И тут собака срывается с места. Через несколько секунд она летит обратно, а за ней бежит барс! На мгновение время остановилось. Освещенный утренним солнцем, среди клубов пыли барс выглядел нереально – словно кадр из фильма!" – поделилась впечатлениями об увиденном алматинка Оксана.

Она продолжила, что барс остановился, когда заметил их.

"Это было так близко, мы начали кричать, переживая за собаку. Он несколько секунд с любопытством смотрел в нашу сторону. А потом спокойно ушел за ель. Позже мы увидели его еще раз выше по тропе. Похоже, где-то рядом была его добыча, которую он охранял!" – добавила девушка.

В августе туристам в горах Иле-Алатауского национального природного парка удалось увидеть и снять сразу нескольких снежных барсов. Редкого хищника заметил гид тургруппы, возвращавшейся с горного маршрута.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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