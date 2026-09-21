Врачи сделали неожиданную находку в организме юной казахстанки

В Мангистау хирурги прооперировали четырехлетнюю девочку и извлекли резинку для волос. Врачам удалось успешно провести вмешательство без каких-либо осложнений для здоровья ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 сентября 2026 года издание Lada.kz, мать девочки обратилась к врачам после того, как заметила у ребенка кровянистые выделения и неприятный запах в интимной области.

Во время обследования специалисты обнаружили инородное тело в организме – резинку для волос. Врачи приняли решение извлечь ее хирургическим путем.

"Операцию провели специалисты центра под руководством врача-гинеколога Айжаксы Кубышевой. С учетом возраста и анатомических особенностей ребенка медицинское вмешательство проводилось максимально бережно", – говорится в сообщении.

В результате врачам удалось успешно извлечь посторонний предмет и полностью избежать травмирования внутренних тканей, сохранив анатомическую целостность организма.

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