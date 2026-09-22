Исторический момент: казахстанский препарат от сахарного диабета впервые экспортируется в Европу

18 сентября с шымкентского завода Polpharma Santo в Болгарию отправили первую партию лекарственного препарата от диабета. Более 7 800 упаковок ситаглиптина в дозировке 100 мг положат начало регулярному экспорту в Евросоюз, сообщает Zakon.kz.

Для Казахстана это исторический момент: раньше лекарственные препараты доставлялись в нашу страну из Европы, США и Южной Кореи, а теперь произведенные в Шымкенте лекарства отправляются европейским пациентам.

Торжественная церемония прошла на территории предприятия с участием представителей государственных органов, руководства компании, сотрудников завода и журналистов. Вместе с акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым представители предприятия установили пломбу на фуру, после чего она отправилась в путь.

Фото: Polpharma Santo

Во время торжественной речи генеральный директор Polpharma Santo Адам Алексеюк поблагодарил руководство города за поддержку предприятия и отметил, что для отечественной фармацевтической отрасли эта поставка стала важным этапом развития экспорта. Европейский рынок считается одним из самых требовательных в мире с точки зрения качества, безопасности и контроля производства лекарственных средств.

"Есть много стран, которые производят лекарства для внутреннего рынка. Но чтобы стать частью мирового фармацевтического рынка, необходимо поставлять продукцию в государства с самыми высокими требованиями к качеству. Сегодня мы впервые отправляем произведенный в Казахстане препарат в страны Западной Европы. Если раньше такие поставки шли в нашу страну из Европы, США или Южной Кореи, то теперь произведенные в Казахстане лекарства будут доступны пациентам за рубежом", – отметил генеральный директор Polpharma Santo Адам Алексеюк.

По его словам, выход на рынок Евросоюза стал результатом многолетней работы по модернизации производства и внедрению международных стандартов качества. В 2025 году предприятие получило сертификат GMP Европейского союза, подтверждающий соответствие производственных процессов европейским требованиям.

Фото: Polpharma Santo

Между тем в компании отмечают, что это первый завод в Казахстане и Центральной Азии, получивший европейский сертификат GMP. Именно это открыло возможность поставлять произведенные в Шымкенте препараты в страны ЕС.

А вот ситаглиптин не случайно стал первым экспортным продуктом. По словам руководства предприятия, препараты для лечения сахарного диабета входят в число наиболее востребованных лекарственных средств во многих странах мира, поэтому компания откликнулась на спрос.

"Проблема сахарного диабета остается актуальной практически во всех странах. Поэтому мы приняли стратегическое решение развивать это направление и производить такие препараты в Казахстане. Болгария стала первой страной поставки, поскольку там сформировался спрос на этот препарат, а мы смогли предложить конкурентоспособное решение, соответствующее европейским требованиям качества", – рассказал Адам Алексеюк.

При этом Болгария станет только первым этапом экспортной программы. После препарат идет в Польшу, в глобальный офис Группы Polpharma, откуда может распределяться по другим странам. В компании пока не озвучивают, в какие именно страны будут поставки, объясняя это тем, что участие в государственных и коммерческих тендерах в Европе требует времени. Однако работа по расширению географии поставок уже ведется.

"Сегодня мы отправили около 7 800 упаковок ситаглиптина, но это только начало. Шымкент станет основной площадкой для производства и других препаратов с высоким экспортным потенциалом. В начале этого года был подписан инвестиционный контракт, включающий более 30 инновационных продуктов. Часть из них в перспективе также может поставляться на европейские рынки", – сообщил глава предприятия.

На вопрос журналистов о том, есть ли столь востребованный препарат на нашем рынке, доступен ли он самим казахстанцам, Адам Алексеюк ответил, что развитие экспорта идет параллельно с расширением доступности современных лекарственных средств для казахстанских пациентов. Ситаглиптин уже поставляется в систему здравоохранения страны и выводится в розничную продажу.

Фото: Polpharma Santo

История предприятия в Шымкенте насчитывает более века. С 2011 года завод Polpharma Santo входит в международную Группу Polpharma. За это время в модернизацию производства было инвестировано свыше 130 млн долларов.

Сегодня на предприятии работают около 1 400 человек. По данным компании, каждая пятая упаковка лекарств, используемых в Казахстане, производится на площадке Polpharma Santo в Шымкенте.

Автор: Юлия Третьякова